2023’te Finans sektörü ilan başına en çok başvuruyu aldı

Kariyer.net, güncel veriler ile istihdam piyasasının nabzını tutmaya devam ediyor. Bu doğrultuda hazırlanan ve istihdam piyasası için öncü gösterge niteliğinde değerlendirilen İstihdam Endeksi’nin 2023 yıl sonu verileri açıklandı. 2023 yılında yayınlanan yeni ilan sayılarına göre; en çok ilan yayınlanan üç sektör Yapı (%16), Üretim (%7) ve Sağlık (%6) oldu. Bir önceki yıla göre ilan sayıları en çok artan sektörler ise; Perakende (%22), Yapı (%16) ve Kimya (%15) şeklinde sıralandı.

İlan sayısı en çok artan pozisyon grubu İnşaat’ta

2023’te en çok ilan yayınlanan pozisyon grupları sırasıyla; Satış, Finans, Teknik Hizmetler, Diğer, İdari İşler ve Hizmet başlıklarındaki pozisyonlar oldu. 2022’ye göre ilan sayıları en çok artan pozisyon grupları İnşaat (%24), Perakende (%20) ve Teknik Hizmetler (%19) olarak sıralandı. 2023’te en çok başvuru alan sektörler sırasıyla; Sağlık, Tekstil ve Üretim oldu. İlan başı başvuru sayıları bir önceki yıla göre artan sektörler; Telekomünikasyon, Finans-Ekonomi ile Reklam ve Tanıtım oldu. Kariyer.net’in İstihdam Endeksi verileri, 2023’te ilan başı başvuru sayısı en yüksek olan sektörlerin ise; Finans-Ekonomi, Telekomünikasyon ve Havacılık olduğunu gösterdi.

‘Veri Girişi’ grubunda artış %10 seviyesinde gerçekleşti

Kariyer.net İstihdam Endeksi verileri doğrultusunda Bilişim sektöründe belirli pozisyonların ilan sayılarının artış trendinde olduğu görülüyor. 2023’te Bilişim sektöründe en çok ilan açılan pozisyonlar; Grafik Tasarımcı, Yazılım Uzmanı, Grafiker, Bilgi İşlem Uzmanı ve ERP Uzmanı oldu. Geçen yıla göre ilan sayıları en çok artan bilişim pozisyonları grubu ise Veri Giriş Uzmanı, Data Operatörü, Veri Kontrolörü gibi rollerin yer aldığı ‘Veri Girişi’ grubu olurken, bu gruptaki artış %10 seviyesinde gerçekleşti. Yönetim Sistemleri Uzmanı, Sistem Yönetimi Yöneticisi ve MIS Uzmanı gibi pozisyonların yer aldığı ‘Yönetim Bilişim Sistemleri’ grubunda %5 oranında artış yaşanırken, Ürün Sorumlusu, Ürün Ağacı Uzmanı, Ürün Mühendisi gibi pozisyonların yer aldığı “Ürün Yönetimi” grubunda yaşanan artış oranı %18 oldu.

Yapıda en çok ilan açılan iller İstanbul, Ankara, İzmir oldu

İstihdam Endeksi verilerine göre; 2023’te Yapı sektöründe en çok ilan açılan pozisyon grupları; Mimarlık, İnşaat ve Emlak olarak sıralandı. Aynı dönemde bu sektörde en çok ilan açılan iller sırasıyla İstanbul, Ankara ve İzmir oldu.

2023’te hibrit ilan sayısı yüzde 19 arttı

Pandemi sonrasında yaygınlık kazanan hibrit çalışma modeli, günümüzde yapılan pek çok araştırmaya göre de çalışanların genellikle ilk tercih ettiği seçenek oluyor. Kariyer.net verilerine göre, hibrit ve uzaktan çalışma modeli ile açılan ilanlar, yerinde çalışmaya göre 3 kat daha fazla başvuru alıyor. Hibrit iş ilanı sayılarının artışı, işverenlerin bu durumun farkında olduğunu gösterdi. Hibrit çalışma modeli ile açılan ilanlar bir önceki yıla kıyasla yüzde 19 arttı.

Hibrit ilanların en fazla açıldığı şehirler sırasıyla İstanbul, Kocaeli ve Ankara olurken; en fazla hibrit ilanın görüldüğü pozisyonu grubu Bilgi Teknolojileri oldu. Satış ve Finans pozisyon grupları bilgi teknolojilerini takip etti. Bilgi Teknolojileri grubunda en fazla hibrit ilan açılan pozisyon Yazılım Geliştirme Uzmanı, satışta Satış Temsilcisi, finansta ise Muhasebe Uzmanı oldu.

İstihdam piyasası 2024’e hareket artışı işaretleriyle girdi

Kariyer.net CEO’su Fatih Uysal, 2023 İstihdam Endeksi verileriyle ilgili olarak şunları söyledi: “2023’e hepimizi derinden üzen ve sarsan deprem felaketleriyle başladık. Üzüntümüzü yaşarken depremin açtığı yaraları sarabilmek için Deprem İstihdam Seferberliği ve diğer çalışmalarımızla üzerimize düşen sorumluluğu yerine getirmek için çabaladık. Deprem ve seçimler nedeniyle iş dünyasının istihdam açısından daha temkinli bir yıl geçirmesi bekleniyordu ancak 2023 hem işveren hem de iş arayanlar açısından hareketli geçti. Kariyer.net’te geçen yılın aynı dönemine kıyasla hem yeni hem de toplam ilan sayısı arttı. Adaylar ve işverenler ile gerçekleştirdiğimiz araştırmaların sonuçlarına dayanarak 2024 yılında istihdam piyasasındaki hareketliliğin artarak devam edeceğini öngörüyoruz. İşverenlerin daha çok ilan açtığı, adayların iş değiştirme iştahının daha fazla olduğu bir döneme giriyoruz diyebiliriz.”