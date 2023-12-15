2023 Yılında Konut Satışlarında Büyük Düşüş! 2023 Türkiye Konut Satış Raporu Açıklandı

Türkiye'nin emlak piyasasında 2023 yılında yaşanan değişimler dikkat çekiyor. Özellikle Kasım ayında gerçekleşen konut satış rakamları, önceki yılın aynı dönemine kıyasla önemli bir düşüş gösterdi. Toplamda 93 bin 514 konut satışı gerçekleşirken, bu oran geçen yıla göre %20,6'lık bir azalmaya işaret ediyor.

İstanbul'un Konut Piyasasındaki Durumu

İstanbul, konut satışlarında liderliğini koruyarak 15 bin 187 konut satışı ile %16,2'lik bir paya sahip oldu. Ankara ve İzmir ise sırasıyla 8 bin 250 ve 5 bin 105 konut satışı ile İstanbul'u takip etti. Bu şehirlerdeki satış oranları, Türkiye genelindeki konut piyasasının nabzını tutan önemli göstergeler olarak öne çıkıyor.

Ocak-Kasım Dönemi Genelinde Satış Trendleri

2023 yılının Ocak-Kasım dönemi incelendiğinde, konut satışlarının bir önceki yıla göre %14,9 oranında azaldığı görülüyor. Bu dönemde toplam 1 milyon 87 bin 349 konut satışı gerçekleşti.

İpotekli Konut Satışlarında Düşüş

İpotekli konut satışları, Kasım ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %68,5 azalarak 5 bin 245 olarak kaydedildi. Bu satışların, yılın genelindeki toplam satışlar içindeki payı %5,6 olarak belirlendi. Özellikle ipotekli satışlardaki bu düşüş, sektördeki finansal dinamiklerin değişimini gösteriyor.

Diğer Satış Türleri ve İlk El Konut Satışları

Diğer konut satış türleri, Kasım ayında %12,7'lik bir azalışla 88 bin 269 oldu. İlk el konut satışları da %18,5 azalarak 30 bin 472 olarak gerçekleşti. Bu veriler, yeni inşa edilen konutların piyasadaki etkisini ve tüketici tercihlerindeki değişimleri yansıtıyor.

İkinci El Konut Satışları

İkinci el konut satışları, Kasım ayında %21,6 azalışla 63 bin 42'ye düştü. Bu rakamlar, ikinci el konut piyasasının genel durumuna ışık tutuyor.

Yabancı Yatırımcılara Satışlar

Yabancı yatırımcılara yapılan konut satışları, Kasım ayında %61,5 azalarak 2 bin 342 oldu. Bu satışlarda Antalya, İstanbul ve Mersin öne çıkan şehirler olarak dikkat çekti.

Ulusal Uyruklara Göre Satış Dağılımı

Özellikle Rusya Federasyonu vatandaşlarına yapılan konut satışları dikkat çekici. Kasım ayında bu grup, Türkiye'den 637 konut satın aldı. İran, Ukrayna ve Kazakistan vatandaşları da Türkiye'den yoğun konut alımı yapan diğer ülkeler arasında yer aldı.