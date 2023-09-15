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2023 Yılı THY Personel Alımı: Sınavsız, En Az Lise Mezunu Başvuru Şartları ve Tarihleri

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2023 Yılı THY Personel Alımı: Sınavsız, En Az Lise Mezunu Başvuru Şartları ve Tarihleri
Türk Hava Yolları, kendi bünyesinde istihdam sağlayacağı personel alım ilanı yayımladı. Sınavsız olarak yapılacak işe alımlarda adayların en az lise mezunu olması gerekiyor. Peki THY personel ilanı başvuru tarihleri ve şartları ne? Kimler başvurabilir? Açılacak kadrolar hangileri? Başvuru ekranı ve tüm merak edilenler haberimizde...

Türk Hava Yolları, kendi bünyesinde istihdam sağlayacağı personel alım ilanı yayımladı. Sınavsız olarak yapılacak işe alımlarda adayların en az lise mezunu olması gerekiyor. Peki THY personel ilanı başvuru tarihleri ve şartları ne? Kimler başvurabilir? Açılacak kadrolar hangileri? Başvuru ekranı ve tüm merak edilenler haberimizde...

THY PERSONEL İLANI AÇILAN KADROLAR

Tahribatsız Muayene (NDT) Teknik Destek Personeli
Uçak Boya Personeli
Uçak Bakım Teknisyeni


THY PERSONEL İLANI BAŞVURU TARİHLERİ

THY'nin sınavsız, en az lise mezunu personel alım ilanı için son başvuru tarihi 15 Eylül 2023 olarak belirtildi.


THY PERSONEL İLANI BAŞVURU ŞARTLARI NE? KİMLER BAŞVURABİLİR?

TC vatandaşı olmak
Medeni hakları kullanma ehliyetine sahip olmak
Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmaması ya da askerlik görevini tamamlamış olması
THY personel alımlarında yaş sınırları pozisyona ve işe alım sürecine bağlı olarak değişebilir
İlgilendiğiniz pozisyonun gerektirdiği eğitim seviyesini tamamlamış olmak.
İlanlarda belirtilen pozisyonlara göre iş deneyimi gerekebilir. Özellikle yönetim pozisyonları ve teknik pozisyonlar için deneyim önemli olabilir.
En çok tercih edilen yabancı dil İngilizce'dir. Bu sebeple dil bilginizin olması gerekmektedir.
Adli sicil kaydının temiz olması istenmektedir.


THY PERSONEL İLANI NASIL BAŞVURULUR?

Belirtilen şartları taşıyan adayların müracaatlarını online olarak yapması gerekmektedir.

Kaynak:Haber Kaynağı

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