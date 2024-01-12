2023 yılı temel gıda ihracatı 12,4 milyar dolar

Bisküvi-pasta, buğday unu, bitkisel yağlar, şekerli ve kakaolu ürünler ile makarna başta olmak üzere temel gıda ürünlerini kapsayan hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri sektörünün 2023 yılı toplam ihracatı 12,4 milyar dolar oldu. Sektör ihracatını bir önceki yıla göre miktar bazında yüzde 36 artırarak 14,7 milyon tona çıkarsa da, küresel gıda fiyatlarındaki gerileme nedeniyle toplam ihracat geliri yüzde 8 seviyesinde arttı.

Küresel gıda gündemini ve Türkiye'nin bu alandaki toplam ihracatını değerlendiren TİM Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri Sektör Kurulu Başkanı Ahmet Tiryakioğlu şunları söyledi:

“Türkiye'nin dünya gıda ticaretinde yıldızı parlayan bir ülke olduğunu, bu alandaki jeopolitik öneminin ihracatçılarımıza yeni kapılar açtığını verilerle bir kez daha ortaya koyduğumuz bir dönem oldu. 2023 yılında buğday, arpa, çavdar ve şeker pancarı gibi ürün gruplarında yüzde 8 ila 22 arasında yaşanan rekolte artışı, yeni yılda gıda üretimimize ve ihracatımıza büyük katkı sağlayacak. Tarımsal üretim açısından ham haliyle de değer taşıyan bu ürünleri, işletmelerimizin son teknolojili tesislerinde uygun koşullarda işleyerek tüketicinin kullanımına hazır hale getiriyoruz. Bu alandaki yoğun rekabete rağmen komşu ülkelerimizdeki yüksek payımızı korurken, ürünlerimizi dünyanın farklı bölgelerindeki yeni pazarlara açmanın yollarını arıyoruz. Gıda fiyatları 2024’te istediğimiz seviyelerde seyrederse, sene sonunda 15 milyar dolarlık ihracat hedefimize rahatça ulaşabileceğimize inanıyoruz”

“Çiftçimiz büyük bir teşekkürü hak ediyor”

Bu yıl buğday üretiminde yaşanan bereketin, gıda ihracatçılarının 2024'e umutlu bakmalarını sağladığını ifade eden Tiryakioğlu şunları belirtti:

“Toprak Mahsulleri Ofisi'nin alım politikalarında önceliğin üreticileri maliyet artışlarına karşı korumaya verilmesi, sürdürülebilir gıda üretimi açısından doğru ve yerinde bir uygulama oldu. Çünkü üreticilerimiz sadece gübre ve mazot gibi temel girdilerdeki artışla mücadele etmiyor, küresel iklim değişikliğinin tarladaki ürün üzerinde oluşturduğu riskleri de yönetmeye çalışıyor. Devletimizin dünyadaki ekonomik koşulları da gözeterek en yüksek desteği verse de bugünün zorlu koşullarında tarımsal üretime devam eden çiftçimiz her zaman büyük bir teşekkürü hak ediyor.”

“100’den fazla ülke ve serbest bölgedeki artışı kalıcı kılacağız”

Tiryakioğlu gıda ihracatında bazı pazarların Türkiye için doyum noktasına ulaştığına dikkat çekerek, bu aşamada amaçlarının farklı bölgelerde yeni ilişkiler kurmak olduğunu ifade ederek sözlerini şöyle tamamladı:

“Gıda ihracatımızda üst sıralarda gelen Irak, İran ve Suriye gibi ülkelerin, mevcut ekonomik büyüklüklerini de göz önüne alırsak belli bir doyum noktasına ulaştığını söyleyebiliriz. Sektörümüzün sadece bu üç ülkeye toplam ihracatı bu yıl 3 milyar doları aştı. Sektörümüzün önde gelen temsilcileriyle yaptığımız çalışmalarda çok yönlü pazar analizleri yapıyoruz. Bu üç ülkenin dışında, dünyanın geri kalan bölümünden aldığımız 10 milyar dolar düzeyindeki payı daha da artırabileceğimizi gözlemliyoruz. Geride bıraktığımız yılda, 100'den fazla ülke ve serbest bölgede ihracatımızı artırmış olmamız bir tesadüf değildi. İş birliklerimizi ve uluslararası ortaklıklarımızı artırarak ihracat pazarlarımızı çeşitlendirmeyi ve ticari bağlantılarımızı derinleştirmeyi amaçlıyoruz.”

2023 yılı gıda ihracatı verileri