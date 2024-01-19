2023 Türkiye Konut Piyasasında Gözlenen Büyük Düşüş

Türkiye'nin gayrimenkul sektörü, 2023 yılında önemli değişiklikler yaşadı. Önceki yıllarla kıyaslandığında, 2023 yılında konut satışlarında belirgin bir düşüş gözlemlendi. Bu durum, Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı verilerle de destekleniyor. Yıl boyunca toplamda 1 milyon 225 bin 926 konut satışı gerçekleşti ki bu, bir önceki yıla göre %17,5'lik bir azalmaya işaret ediyor.

Konut Satışlarında Genel Eğilimler

2023 yılında, ipotekli konut satışlarındaki düşüş dikkat çekici. Bu satışlar, önceki yıla göre %36,6 azalarak 177 bin 748'e geriledi. Diğer konut satışlarında da benzer bir trend gözlemlendi ve bu satışlar %13 azalışla 1 milyon 48 bin 178'e düştü. Bu veriler, Türkiye'nin konut piyasasında genel bir yavaşlamaya işaret ediyor.

İlk ve İkinci El Konut Satışları

İlk defa satılan konut sayısında da benzer bir azalma söz konusu. 2023 yılında bu sayı %17,5 azalarak 379 bin 542'ye düştü. İkinci el konut satışlarında da aynı oranda bir düşüşle, toplamda 846 bin 384 konut satıldı.

İl Bazında Konut Satışları

İl bazında incelendiğinde, İstanbul 198 bin 739 konut satışı ile en yüksek paya sahip oldu. Ankara ve İzmir sırasıyla 114 bin 432 ve 65 bin 465 konut satışı ile takip etti. Konut satışlarının en düşük olduğu iller ise Ardahan, Hakkari ve Tunceli olarak kayıtlara geçti.

Yabancılar Tarafından Yapılan Konut Satışları

2023 yılında yabancılar tarafından yapılan konut satışları da önceki yıla göre %48,1 azalarak 35 bin 5 oldu. Antalya, yabancılara yapılan satışlarda ilk sırayı alırken, İstanbul ve Mersin de önemli paylara sahipti. Aralık ayında ise yabancılara yapılan konut satışları, önceki yılın aynı ayına göre %67,7 azalarak 2 bin 64 oldu.

İpotekli Konut Satışları ve Diğer Değişimler

Aralık 2023'te ipotekli konut satışları, önceki yılın aynı ayına göre %72,3 azalarak 6 bin 42'ye düştü. Diğer konut satışları da %28,8 azalarak 132 bin 535 oldu. İlk el ve ikinci el konut satışları arasındaki oranlar da 2023 yılında dikkat çekici değişiklikler gösterdi.

Cinsiyet Bazında Konut Satışları

2023 yılında kadınlar tarafından yapılan konut satışları %32,8 payla 401 bin 933, erkekler tarafından yapılan satışlar ise %56,3 payla 690 bin 438 oldu. Ayrıca, kadın ve erkek tarafından ortaklaşa alınan konut sayısı 19 bin 610 olarak kaydedildi.

Bu veriler ışığında, Türkiye'nin konut piyasasının 2023 yılında önemli değişimler yaşadığı görülüyor. Hem ilk el hem de ikinci el konut satışlarında gözlemlenen düşüşler, sektördeki genel eğilimleri yansıtıyor. İpotekli satışlar ve yabancı yatırımcılar tarafından yapılan satışlardaki azalış da bu eğilimler arasında yer alıyor. Bu durum, yatırımcılar ve sektör profesyonelleri için önemli göstergeler sunuyor.