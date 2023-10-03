2023 mazot ve gübre desteği ne zaman yatacak?

Tarımsal destekleme ödemeleriyle ilgili bilgiler tarımla uğraşanların gündeminde yer alıyor. Tarımsal destek ödemeleri e-Devlet şifresi ve T.C. kimlik numarası bilgileri ile sorgulanabiliyor. Peki, tarımsal destekleme ödemeleri sorgulama nasıl yapılır? İşte çiftçi destek ödeme sorgulama 2023 e-Devlet detayları...

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından çiftçilere verilen tarımsal destek ödemeleri gündemde yer alıyor. Tarımsal destekleme ödemesi sorgulaması binlerce çiftçi tarafından e- Devlet üzerinden gerçekleştiriliyor. Tarımsal destek ödemeleri T.C. kimlik numarasına göre hesaplara yatırılıyor.

TARIM VE HAYVANCILIK DESTEKLEME ÖDEMELERİ

Biyolojik ve Biyoteknik mücadele desteği

İyi tarım uygulamaları desteği

Mazot, gübre ve toprak analizi desteği

Organik tarım desteği

Çatak desteği

Sertifikalı fidan/fide ve standart fidan kullanım desteği

Yurtiçi sertifikalı tohum kullanım desteği

Yurtiçi sertifikalı tohum üretim desteği

Hayvancılık desteklemeleri

Anaç koyun-keçi desteği

Arıcılık desteği

Aşı desteği

Buzağı desteği

Hayvan başı ödeme desteği

İpek böceği desteği

Küçükbaş soykütüğü desteklemesi

Onaylı süt çiftliği desteği

Programlı aşı uygulamaları desteği

Su ürünleri

Sürü büyütme ve yenileme desteklemesi

Sürü yöneticisi istihdam desteği

Süt primi desteği

Tiftik üretim desteği

Yem bitkileri desteği

ÇİFTÇİ DESTEK ÖDEMESİ NASIL SORGULANIR?

Çiftçi Kayıt Sistemi'ne kayıtlı olan vatandaşlar e-Devlet üzerinden T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleriyle 2021 Çiftçi Destek Ödemesi sorgulaması yapabilir. Sorgulama yapmak için e devlet ekranı üzerinden Çiftçi Kayıt Sistemi ekranına giriş yapmak yeterli. Ödeme sorgulamalarını yapacak olan vatandaşların e devlet şifresi temin etmeleri gerekiyor.

ÇİFTÇİ DESTEK ÖDEMESİ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ