2023 mazot ve gübre desteği ne zaman yatacak?
Tarımsal destekleme ödemeleriyle ilgili bilgiler tarımla uğraşanların gündeminde yer alıyor. Tarımsal destek ödemeleri e-Devlet şifresi ve T.C. kimlik numarası bilgileri ile sorgulanabiliyor. Peki, tarımsal destekleme ödemeleri sorgulama nasıl yapılır? İşte çiftçi destek ödeme sorgulama 2023 e-Devlet detayları...
Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından çiftçilere verilen tarımsal destek ödemeleri gündemde yer alıyor. Tarımsal destekleme ödemesi sorgulaması binlerce çiftçi tarafından e- Devlet üzerinden gerçekleştiriliyor. Tarımsal destek ödemeleri T.C. kimlik numarasına göre hesaplara yatırılıyor.
TARIM VE HAYVANCILIK DESTEKLEME ÖDEMELERİ
Biyolojik ve Biyoteknik mücadele desteği
İyi tarım uygulamaları desteği
Mazot, gübre ve toprak analizi desteği
Organik tarım desteği
Çatak desteği
Sertifikalı fidan/fide ve standart fidan kullanım desteği
Yurtiçi sertifikalı tohum kullanım desteği
Yurtiçi sertifikalı tohum üretim desteği
Hayvancılık desteklemeleri
Anaç koyun-keçi desteği
Arıcılık desteği
Aşı desteği
Buzağı desteği
Hayvan başı ödeme desteği
İpek böceği desteği
Küçükbaş soykütüğü desteklemesi
Onaylı süt çiftliği desteği
Programlı aşı uygulamaları desteği
Su ürünleri
Sürü büyütme ve yenileme desteklemesi
Sürü yöneticisi istihdam desteği
Süt primi desteği
Tiftik üretim desteği
Yem bitkileri desteği
ÇİFTÇİ DESTEK ÖDEMESİ NASIL SORGULANIR?
Çiftçi Kayıt Sistemi'ne kayıtlı olan vatandaşlar e-Devlet üzerinden T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleriyle 2021 Çiftçi Destek Ödemesi sorgulaması yapabilir. Sorgulama yapmak için e devlet ekranı üzerinden Çiftçi Kayıt Sistemi ekranına giriş yapmak yeterli. Ödeme sorgulamalarını yapacak olan vatandaşların e devlet şifresi temin etmeleri gerekiyor.
Kaynak: