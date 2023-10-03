2023 Eylül Ayında Otel ve Villa Fiyatlarında Şok Artış

2023 Eylül ayında, Türkiye'nin popüler otel ve villa arama motoru Neredekal.com verilerine göre, oda fiyatlarında %91'lik bir sıçrama yaşandı. Bu artışta en büyük payı %149 ile Ankara aldı. Çanakkale ve Balıkesir ise sırasıyla %107 ve %103 ile fiyat artışında Ankara'yı takip eden şehirler oldular.

Yaz Tatil Sezonunun Ekim'e Uzaması

Bu yıl, hava koşullarının da katkısıyla yaz tatili Ekim ayına dek uzandı. Geçen yıl bungalovlara olan talep yüksekken, bu yıl all-inclusive oteller daha çok tercih edildi. Denize girmek için hala mükemmel hava koşullarının olması ve otellerin Eylül'de daha uygun fiyatlarla konaklama sunmaları tatilcilere büyük avantaj sağladı. Yaz boyunca tatilcilerin ilk tercihi Muğla oldu ve Fethiye, Marmaris ve Bodrum en popüler üç tatil destinasyonu olarak öne çıktı.

Neredekal.com Genel Müdürü Gökhan Sivrikaya, "2023 yazında güneşin tadını Eylül ayında da çıkardık. Tatil bölgelerinde havaların geç soğuması, yaz tatilini uzatma fırsatı sundu. Ancak 13 Eylül'de tatil aramalarında düşüş yaşandı, bu durumun ana nedeni okulların açılması ve çocuklu ailelerin tatillerini sonlandırmalarıydı. Şimdi bungalov ve termal tatil sezonu başlamak üzere. Ekim ve Kasım için tatil planları ve ara tatil için tatil arayışları artış gösteriyor" ifadelerini kullandı.

Sapanca ve Karadeniz Bungalov Tatilleri

Bungalov tatili popülerliğini sürdürüyor. Tatilcilerin bungalov tatili için en çok tercih ettiği destinasyon Sapanca oldu. Sapanca'nın hemen arkasından ise doğal güzellikleriyle bilinen Karadeniz Bölgesi geliyor. Rize, Sakarya ve Tunceli, bungalov tatili için en popüler aramaların yapıldığı şehirler oldu.

Termal Tatil Revaçta

Dünyaca ünlü termal kaynaklara sahip olan Türkiye, her yıl sayısız turisti ağırlıyor. Sonbahar, kaplıca ve termal otel tatili için en popüler dönem. Eylül ayında termal otel arayışlarında en popüler destinasyonlar; Afyonkarahisar, Yalova ve Kütahya oldu. Muğla, Nevşehir ve Balıkesir de en çok arama yapılan şehirler arasında yer aldı.

Eylül Ayında Tatil Arayışındakiler

2023 yaz sezonunda erkekler tatil için en aktif araştırmacılardı. Eylül ayında da bu eğilim sürdü. Tatil için araştırma yapanların %58,24'ü erkekken, %41,76'sı kadınlardan oluştu. 18-24 yaş aralığında olan gençler, tatil arayışında en aktif grup oldu. Onları, 25-34 ve 35-44 yaş aralıkları takip etti.