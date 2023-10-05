Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın sunduğu "evde bakım yardımı" programı, engellilere ve bakıma muhtaç bireylere yönelik önemli bir destek sağlıyor. Bu yardım programı, ailelerin ve engellilerin ekonomik yükünü hafifletmeyi amaçlayarak Türkiye genelinde büyük bir öneme sahip.2023 Ekim evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak? tüm detaylar haberimizde.

EKİM 2023 EVDE BAKIM MAAŞI ÖDEME TARİHLERİ

Ekim ayı evde bakım maaşı yatırılan iller ile ilgili araştırmalar devam ediyor. Her ay düzenli olarak yapılan evde bakım maaşı ödemeleri haziran ayı itibarıyla henüz yatırılmadı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılan ödemelerin önümüzdeki günlerde hesaplara aktarılacağı tahmin ediliyor. Evde bakım paralarının her ayın 15’i ile 31’i arasında yatırılıyor. Ödeme tarihleri, illere göre değişkenlik gösteriyor.

EKİM AYI EVDE BAKIM PARASI NE KADAR YATACAK?

TÜİK’in haziran ayı enflasyon verilerini açıklamasıyla memur maaşlarına ve emekli aylıklarına refah payı hariç yapılacak zam belli oldu. Memur maaşları ve emekli memur aylıkları için 6 aylık enflasyon farkı ile yüzde 17,55, SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıkları ise yüzde 19,77 oranında arttı. Zamlı evde bakım maaşı ödemeleri yüzde 17,55'lik zamla birlikte 5 bin 98 lira oldu.