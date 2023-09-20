2023 E-Ticaret Trendleri ve Tüketicilerin Online Alışveriş Davranışları

E-ticaret sektörü, tüketici alışveriş davranışlarına yönelik sürekli bir evrim gösteriyor. 2023 yılında da bu evrimin hız kesmeden devam ettiği görülüyor. Özellikle online alışverişin büyümesiyle birlikte, sektördeki işletmeler için bazı zorluklar ve fırsatlar ortaya çıkıyor. ParkPalet CEO’su Alp Çiçekdağı, sektöre dair önemli tespitlerde bulunuyor.

Online Alışverişin Büyüme Hızı

Son yıllarda online alışverişin popülerliğinin arttığına şahit olduk. 2022 yılında, büyük alışveriş günlerinde 35.27 milyar dolar harcama ve 130.2 milyon online alışveriş rakamlarıyla bu büyümenin boyutunu açıkça görebiliyoruz. Bu durum, operasyonel süreçlerde karmaşıklığı beraberinde getirirken, envanter yönetimine verilen önemin de artmasına neden oluyor. Alp Çiçekdağı, “Küresel alışveriş kültürü, akıllı depolama çözümlerinin önemini artırıyor” şeklinde özetliyor.

E-Ticarette En Yoğun Alışveriş Günleri

Cadılar Bayramı: 2022 yılında 10,6 milyar dolar harcamayla, pandemi öncesi seviyelere dönüş gösterdi.

Şükran Günü: ABD'de yapılan 5,3 milyar dolarlık online harcamanın %55'i mobil alışverişten kaynaklandı.

Black Friday ve Cyber Monday: Black Friday, 9,2 milyar dolarlık harcamayla öne çıkarken; Cyber Monday'de Amerikalıların harcamaları %25 artış gösterdi.

Ücretsiz Kargo Günü: Noel öncesi teslimat garantisi sunan bu etkinlik, her geçen yıl daha da popüler hale geliyor.

Noel: ABD’de yapılan yıllık alışverişlerde ortalama harcama 1.000 dolar seviyesinde. Oyuncak, kıyafet ve hediye kartları, en çok tercih edilen kategoriler arasında yer alıyor.

Geçmiş Yılların Alışveriş Verileri

2022 yılında Ekim ve Kasım aylarında toplamda 210 milyar dolarlık harcama gerçekleşti. Bu rakam, 2021'e göre 5 milyar dolar, 2020'ye göre ise 22 milyar dolarlık bir artışa işaret ediyor. Black Friday ve Cyber Monday satışları da sırasıyla yüzde 2,3 ve yüzde 5,8 artış gösterdi. Çevrimiçi alışverişlerdeki bu artış trendinin devam edeceğini belirten Çiçekdağı, ParkPalet olarak e-ticaret süreçlerini daha verimli kılmak için 300'den fazla global depo ağına sahip olduklarını ve Logiwa WMS altyapısıyla iş süreçlerini hızlandırdıklarını vurguluyor.