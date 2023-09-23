2023 DHMİ 72 Adet Personel Alımı: Başvuru Şartları, Tarihler ve Detaylar

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ), 2023 yılı içerisinde yapacağı personel alımları için başvuruları kabul etmeye başladı. Yeni kadrolar için aranan şartlar ve başvuru tarihleri açıklandı. İşte DHMİ istihdam fırsatları, başvuru şartları ve çok daha fazlası.

DHMİ 2023 Personel Alımı: İhtiyaç Duyulan Pozisyonlar ve Kontenjanlar

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'na bağlı olan DHMİ, toplamda 72 yeni personel alımı yapacak. Bu personeller arasında stajyer hava trafik kontrolörü ve asistan hava trafik kontrolörü pozisyonları bulunmaktadır. Adaylar için özel seçme sınavları organize edilecektir.

Başvuruda Dikkat Edilmesi Gereken KPSSP3 Puanı

Seçme sürecinde KPSSP3 puan türü önemli bir rol oynamaktadır. DHMİ tarafından ilan edilen pozisyonlara başvuracak adayların 10 katı kadarı, KPSSP3 puanları en yüksekten başlamak üzere bilgisayar destekli seçme sınavına veya yazılı sınava davet edilecektir.

DHMİ Personel Alımı: Genel Başvuru Şartları

Başvuracak adayların karşılaması gereken genel şartlar şunlardır:

Türk Vatandaşı olmak

Kamu haklarından mahrum olmamak

En az 18 yaşında olmak

Askerlik durumu uygun olmak

Sabıka kaydı bulunmamak

KPSSP3 puan türünden en az 70 ve üzeri puan almış olmak

Başvuru Süreci ve Platformlar

Başvurular, 12-22 Eylül 2023 tarihleri arasında e-Devlet üzerinden 'Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü-Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı' (isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) web portalı üzerinden yapılacaktır.

Geçersiz ve Süresi Geçmiş Başvurular

Belirtilen şartlara uymayan veya süresi içinde (22.09.2023 günü saat 23.59'a kadar) yapılmayan başvurular kabul edilmeyecektir.

Belgeler ve Başvuru Yöntemleri

Adayların sisteme tüm belgeleri eksiksiz bir şekilde yüklemeleri zorunludur. Başvurular sadece online platformlar üzerinden yapılacak olup, şahsen ya da posta yoluyla yapılan başvurular geçerli olmayacaktır.

Sonuç olarak, Devlet Hava Meydanları İşletmesi'nin 2023 yılı personel alım süreci hakkında tüm detaylar açıklandı. Adaylar yukarıda belirtilen şartlara ve tarihlere dikkat ederek başvurularını tamamlayabilirler. İstihdam fırsatlarını kaçırmamak için belirtilen tarihler arasında başvurularınızı yapmayı unutmayın.