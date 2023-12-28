2023 Bitmeden Yakalayın: Son İki Gün! 4 Büyük Bankadan Faizsiz 20 Bin TL Kredi Fırsatı!

2023 yılının sonlarına doğru yaklaşırken, dört önde gelen bankanın faizsiz kredi kampanyaları büyük ilgi görüyor. Bu bankalar, Aralık ayı kampanyaları kapsamında, müşterilerine özel, faizsiz 20 bin TL'ye kadar kredi imkanı sunuyorlar. İNG Bank, Akbank, Garanti Bankası ve İş Bankası gibi önemli finans kuruluşları, yıl sonuna kadar geçerli olan bu avantajlı teklifleriyle dikkat çekiyor.

İNG Bank'tan Faizsiz 10 Bin TL Kredi Fırsatı

İNG Bank, ilk kez müşterisi olacak kişilere özel bir kampanya sunuyor. Bankanın aidatsız kredi kartı başvuruları onaylandığında, müşteriler 10.000 TL'ye kadar faizsiz kredi alabiliyorlar. Bu fırsat, 31 Aralık'a kadar geçerli.

Akbank'tan 25 Bin TL'ye Kadar Faizsiz Kredi İmkanı

Akbank ise mobil uygulaması üzerinden yapılan başvurularda, 25.000 TL'ye kadar %0 faiz oranıyla kredi sağlıyor. Bu kapsamda, 10.000 TL'lik 12 ay vadeli ihtiyaç kredisi ve 15.000 TL'lik 6 ay vadeli taksitli nakit avans, faizsiz olarak kullanılabiliyor.

Garanti Bankası'ndan 15 Bin TL Faizsiz Kredi ve Nakit Avans

Garanti Bankası da bu kampanyalara katılarak, 10 bin TL 0 faizli kredi ve 15 bin TL 0 faizli taksitli nakit avans teklif ediyor. Bu avantajlı teklifler, özellikle acil nakit ihtiyacı olan müşteriler için büyük bir fırsat.

İş Bankası'ndan 20 Bin TL'ye Kadar Faizsiz Kredi

Son olarak, İş Bankası, İşCep uygulaması üzerinden yapılan başvurulara özel, 20.000 TL'ye kadar faizsiz kredi sunuyor. Bu kampanya, sınırlı bir süre için geçerli ve müşterilere taksitli nakit avans ayrıcalığı sağlıyor.