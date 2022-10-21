2022-2023 eğitim yardımı ödemeleri bugün hesaplara aktarılacak

Bilgin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Aziz şehitlerimizin çocukları ile harp ve vazife malullerimizin kendilerinin ve çocuklarının 2022-2023 eğitim yardımı ödemelerini bugün yapıyoruz. Bu kapsamda, ilköğretim için 5 bin 4 lira, ortaöğretim için 7 bin 506 lira, yükseköğretim için 10 bin 8 lira eğitim ve öğretim yardımı ödeyeceğiz. Evlatlarımıza, kardeşlerimize başarılarla dolu bir eğitim yılı diliyorum." ifadelerini kullandı.