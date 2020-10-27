2021 kişiselleştirilmiş pazarlamanın yılı olacak

Pandemi dünyayı yeniden şekillendirirken online alışveriş alışkanlıkları da her geçen gün artıyor. Bu trendin yükseldiğini gören işletmeler, dijital pazarlamaya yönelik yatırımlarını artırıyor. Gartner’ın yaptığı araştırma sonuçları, dijital pazarlama yatırımlarında doğru adımı atmak için kişiselleştirilmiş pazarlamanın önemini gösteriyor.

1 dolarlık yatırım 100 dolar kazandırıyor

Dijital pazarlamada müşterilerin davranışlarını analiz etmek ve kullanıcının satın alma geçmişine dayanan ürünleri teşvik etmek hedef kitleye ulaşmayı da beraberinde getiriyor. Hedef kitleye ulaşmanın diğer önemli yollarından biri de müşteri deneyimine yatırım yapmak. Forrester tarafından yayımlanan araştırmaya göre, müşteri deneyimine yatırılan her 1 dolar, işletmelere 100 dolar kazandırıyor.

Aradığını bulamayanların yüzde 33’ü rakiplere yöneliyor

Dijital pazarlamanın geleceğinin kişiselleştirme olduğuna dikkat çeken EG Bilişim Teknolojileri CEO'su Gökhan Bülbül, kişiselleştirilmiş pazarlama stratejilerinin verimi kritik seviyelerde artırabildiğini vurguluyor. Bülbül sözlerini şöyle sürdürüyor: “Google verilerine göre, mobilden alışveriş yapan kullanıcıların yüzde 33’ü aradığını hemen bulamıyorsa, rakiplere yöneliyor. Bu nedenle hedef kitleyi tanımak ve ona uygun bir deneyim yaratmak hem maliyetleri düşürüyor hem de daha nokta atışı bir pazarlama sağlıyor. Türkiye’nin ilk Google SMB Premier Partner ajanslarından biri olarak, iş ortaklarımızın potansiyel müşterilerine arama ağı reklamlarını kullanarak ihtiyaçları olduğu anda ulaşıyoruz. Deneyim yolculuğunu burada bitirmiyoruz ve yeniden pazarlama kampanyalarıyla birlikte çalıştığımız KOBİ’lerin web sitelerini ziyaret eden kullanıcılara farklı kanallardan tekrar tekrar ulaşıyoruz. Dijital pazarlamayı en etkin şekilde kullanmaları için KOBİ’lerin yanında olmaya devam edeceğiz.”