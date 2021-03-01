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2020'yi büyümeyle kapatan nadir ülkelerden olduk

Hazine ve Maliye Bakanı Elvan, Türkiye ekonomisinin 2020 büyüme rakamlarına ilişkin, "Küresel sağlık krizinin damga vurduğu 2020'yi büyümeyle kapatan nadir ülkelerden olduk." ifadesini kullandı.

2020'yi büyümeyle kapatan nadir ülkelerden olduk

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan 2020 yılına ilişkin büyüme rakamlarını değerlendirdi. Elvan, Türkiye'nin, küresel sağlık krizinin damga vurduğu 2020'yi büyümeyle kapatan nadir ülkelerden olduğunu belirtti.

Bu yıl temel önceliklerinin fiyat istikrarının sağlanması olduğunu ifade eden Elvan, "Enflasyonla mücadele politikalarımız, daha kaliteli ve sürdürülebilir bir yatırım, üretim ve büyüme patikasının da önünü açacak." değerlendirmesinde bulundu.

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