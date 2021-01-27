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200 BİN TL’YE KADAR HİBE DESTEĞİ İÇİN YENİ BAŞVURU İMKANI

TÜBİTAK'ın girişimcilere 200 Bin TL'ye kadar hibe desteği sunduğu 1512 Bireysel Genç Girişim (BİGG) Programı kapsamında oluşturulan BiGG4Tech konsorsiyumu, 2. dönem için yeni başvurular almaya başladı.

200 BİN TL’YE KADAR HİBE DESTEĞİ İÇİN YENİ BAŞVURU İMKANI

TÜBİTAK'ın girişimcilere 200 Bin TL'ye kadar hibe desteği sunduğu 1512 Bireysel Genç Girişim (BİGG) Programı kapsamında BiGG4tech konsorsiyumu çalışmalarını sürdürüyor. Sabancı Üniversitesi Inovent A.Ş. yürütücülüğünde; Çukurova Teknokent, Namık Kemal Üniversitesi Teknopark ve Bursa Uludağ Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi partnerliğiyle oluşturulan BiGG4tech konsorsiyumu, TÜBİTAK’ın yeni çağrısı üzerine yeniden başvuru almaya başladı.  

Girişimlerin TÜBİTAK 1512 BİGG Programı için hibe desteği almalarını ve şirketleşmelerine destek olmayı amaçlayan BiGG4tech için 2020/2 dönem ilk döngü başvuruları 15 Şubat 2021, ikinci döngü başvuruları ise 24 Mart 2021 tarihinde tamamlanacak.

BiGG4tech, süreci başarıyla geçen girişimlere eğitim, mentorluk, müşteri ile tanıştırma, kurumsal şirketlerle iş birliği geliştirme ve pilot uygulama yapma, ön prototip / MVP imalatı ve laboratuvar altyapısı kullanım imkanı tanıyacak. Konsorsiyuma Kordsa A.Ş. de malzeme ve kompozit teknolojileri alanlarında uzmanlık desteği verecek.

YENİGÜN HABER MERKEZİ

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Ekonomi HaberleriHibe DesteğiTÜbİtakSabancı Üniversitesi Inovent A.Ş
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