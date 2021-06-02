‘20. Yıl Özel Ödülü’nün Sahibi Mustafa Taviloğlu

Perakende sektörünün en verimli buluşma platformu olarak tüm sektörü bir araya getiren Perakende Günleri’nin bu sene 20. yılı olması nedeniyle ‘Perakende Güneşi Ödülleri’ kapsamında verilen ‘20. Yıl Özel Ödülü’ sahibini buldu.

15 sektör derneği temsilcisinden oluşan jüri 20. Yıl Özel Ödülü için çalışmaları ile sektöre örnek olmuş lider olarak Mudo Kurucusu ve Onursal Başkanı Mustafa Taviloğlu’nu seçti. Taviloğlu’na ödülünü Perakende Günleri’21’de Suat Soysal takdim etti.

Perakende sektörünün en prestijli ödülü olarak kabul edilen ‘Perakende Güneşi Ödülleri’nin jürisi de sektörün en özel isimlerinden oluşuyor. Jüride; ASD Genel Sekreteri Aslıhan Arıkan, Vestel Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Duygu Badem Uylukçuoğlu, TMD Temsilcisi, Make-A-Wish Türkiye CEO’su Füsun Kuran, MTD Yönetim Kurulu Üyesi Gül Ağış, GPD Temsilcisi, Özay Hukuk Bürosu Kurucusu Merter Özay, KMD Temsilcisi, D&R Genel Müdürü Dr. Mustafa Altındağ, AYD Temsilcisi, Ece Türkiye Genel Müdür ve CFO’su Nuri Şapkacı, ETÜDER Temsilcisi, g2mEKSPERDağıtım Paz. Ve Tic. A.Ş. Genel Müdürü Oğuzhan Güngördü, BMD Temsilcisi, Fiba Perakende Grubu Grup Başkanı Oya Sener, TPF Başkanı Ömer Düzgün, ETİD Genel Sekreteri Ömer Gürkan, İDA Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Özge Uzun, MOSDER Temsilcisi, Vettore Mobilya Yönetim Kurulu Üyesi Sinan Karaoğlan, MOBİSAD Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Uğur İlhami Özden, Akinon Kurucu Ortak ve CEO’su Tolga Tatari, TÜRES Temsilcisi, Merhaba Gıda Limited Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı Yaşar Sekizkardeş, TURYİD Genel Koordinatörü Vedat Dilber yer alıyor.