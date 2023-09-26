20.000 TL Maaşla Pegasus'ta Çalışma Fırsatı: İşte Başvuru Şartları!

Pegasus'un yayımladığı yeni iş ilanı sektörde büyük bir heyecan yarattı. Özellikle kabin memuru pozisyonu için yapılacak alımlar, birçok adayın gözdesi oldu. Peki, Pegasus'tan hangi pozisyonlar için alım yapılıyor? Başvuru detayları ve kriterleri neler? İşte, bu konuda bilmeniz gereken her şey...

Pegasus'tan Kabin Memuru Alımı İlanı

Pegasus, sektördeki yerini bir kez daha güçlendiriyor ve kabin memuru alımıyla dikkatleri üzerine çekiyor. Üstelik bu alımlarda sunulan yüksek maaş imkanı, adayları daha da cezb ediyor.

Nasıl Başvurulacak?

Adayların başvuruda bulunabilmeleri için "kariyer.net" platformunda yer alan Pegasus ilanını takip etmeleri gerekiyor. Tecrübeli ya da tecrübesiz fark etmeksizin, kabin memuru olma hayali kuran herkes bu ilana başvurabilir.

Başvuru İçin Gerekli Şartlar

Başvuracak adaylarda aranan özellikler ve şartlar şunlardır:

T.C. ya da K.K.T.C. vatandaşlığına sahip olmak,

01.01.1998 tarihi veya sonrasında doğmuş olmak,

Minimum lise diplomasına sahip olmak,

İngilizce dil bilgisinde ileri seviyede olmak,

Kadın adaylar için 1.60-1.80 cm, erkek adaylar için 1.70-1.90 cm boy kriteri,

Yurt içinde ve yurt dışında uzun süre konaklama gerektirecek görevlere engeli olmamak,

Kabin memuru kıyafetleriyle uyumsuz olabilecek dövme, piercing, yara izi vb. olmaması,

Herhangi bir sağlık sorununun uçuş görevlerine engel olmaması,

Erkek adaylar için askerlik durumunun tamamlanmış olması,

Kıbrıs'ta yaşama ya da yaşama potansiyeline sahip olmak.

Bu kriterlere uyan adaylar, belirtilen platform üzerinden başvurularını hızlıca yapabilirler.