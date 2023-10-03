2. Torba Yasa Taslağı Hazırlanıyor: Memura Emekliye Zam İkramiye Var mı? Ev Hanımları Emekli Olabilecek mi?

Birçok vatandaşımızın merakla beklediği ve yakından takip ettiği 2. Torba Yasa Taslağı'nın detayları gün yüzüne çıkmaya başlıyor. Peki, bu yasa taslağı TBMM'ye ne zaman sunulacak? Emekli maaşları ve memur maaşlarına yapılacak zam miktarları neler? Cumhuriyet Bayramı'nda vatandaşlara özel ikramiye verilecek mi? Ve ev hanımları için emeklilik düzenlemesi yapılacak mı? İşte bu soruların cevapları...

Torba Yasa Ne Zaman Sunulacak?

TBMM'ye henüz resmi bir torba yasa teklifi sunulmamıştır. Ancak, Meclis'in 1 Ekim'den sonraki günlerde açılmasını takiben torba yasa teklifinin TBMM'ye sunulacağına dair kulislerde bilgiler dolaşıyor. AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, emekli maaşlarına yönelik çalışmaların başlatılacağını belirtmiştir.

Emekli Maaşlarına Ek Zam Geliyor Mu?

Emekli maaşlarına son yapılan zam sonrasında başka bir iyileştirme planı olduğu Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından dile getirildi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, minimum emekli maaşı hakkında bir çalışmanın sürdüğünü doğruladı. AK Parti TBMM Grup Başkanı Abdullah Güler, bütçeyi bozmadan emekli maaşlarına nasıl bir iyileştirme yapabileceğimiz üzerine çalışıldığını belirtti.

Memur Maaşlarına Zam Beklentisi

Son zamanlarda memur maaşlarıyla ilgili yapılan toplu sözleşme neticesinde, yıl sonunda memur maaşlarına belirli bir zam yapılması planlanmaktadır. Eğer yıl sonu enflasyon tahminleri doğru çıkarsa, memur maaşlarına %45 ile %50 arasında bir zam yapılması beklenmektedir.

Cumhuriyet Bayramı İçin Özel İkramiye Söylentisi

Emeklilere her yıl iki defa bayram ikramiyesi ödenmektedir. Ancak, Cumhuriyet'in 100. yılı için özel bir ikramiye ödeneceği yönünde söylentiler bulunmaktadır. Ancak bu iddialar şu anda resmi olarak doğrulanmamıştır.

Ev Hanımlarına Emeklilik İmkanı

AK Parti, seçim beyannamesinde ev hanımlarının emeklilik haklarına dikkat çekmişti. Aile Koruma Kalkanı Programı kapsamında ev hanımlarının emeklilik haklarının korunması ve desteklenmesi planlanmaktadır.