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2 Ekim 2023 güncel İstanbul balık fiyatları

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2 Ekim 2023 güncel İstanbul balık fiyatları
İstanbul Balık Fiyatları 2023 Güncel hamsinin kilosu ne kadar? İstavrit fiyatı ne kadar? Uskumru fiyatı belli olmuştur. İstanbul’da balık fiyatları İBB tarafından günlük olarak belirlenmektedir.

İstanbul Balık Fiyatları 2023 Güncel hamsinin kilosu ne kadar? İstavrit fiyatı ne kadar? Uskumru fiyatı belli olmuştur. İstanbul’da balık fiyatları İBB tarafından günlük olarak belirlenmektedir.

Ürün AdıBirimiEn DüşükEn Yüksek
ALABALIKkg₺50,00₺70,00
ÇANAKKALE LÜFERkg₺514,00₺629,00
ÇANAKKALE TEKİRkg₺100,00₺125,00
ÇANAKKALE TORİK 1 ÇİFTkg₺125,00₺208,00
ÇANAKKALE TORİK 2 ÇİFTkg₺100,00₺117,00
ÇİPURA 2/3kg₺90,00₺110,00
ÇİPURA 3/4kg₺115,00₺125,00
ÇİPURA 4/6kg₺115,00₺125,00
ÇİPURA 6/8kg₺120,00₺130,00
ÇİPURA 8/1kg₺120,00₺130,00
DENİZ ÇİPURASIkg₺250,00₺350,00
DENİZ LEVREĞİkg₺600,00₺800,00
GELİNCİKkg₺19,00₺31,00
GÖÇMENkg₺31,00₺44,00
GRANYÖZkg₺130,00₺170,00
HAMSİkg₺43,00₺50,00
İSKORPİTkg₺25,00₺38,00
İTHAL SOMONkg₺200,00₺250,00
KALAMARkg₺300,00₺350,00
KALKANkg₺500,00₺600,00
KARABİGA KARİDESkg₺250,00₺350,00
KEFALkg₺31,00₺38,00
KIRLANGIÇkg₺300,00₺400,00
KUPESkg₺13,00₺19,00
LEVREK 2/3kg₺85,00₺95,00
LEVREK 3/4kg₺115,00₺135,00
LEVREK 4/6kg₺130,00₺140,00
LEVREK 8/1kg₺200,00₺250,00
LÜFERkg₺514,00₺629,00
MERCANkg₺600,00₺700,00
MIRLANkg₺120,00₺140,00
PALAMUT 5'Lİkg₺125,00₺146,00
PALAMUT 6'LIkg₺139,00₺194,00
PALAMUT 7'Lİkg₺192,00₺231,00
PALAMUT 8'Lİkg₺200,00₺250,00
PEMBE KARİDESkg₺80,00₺100,00
SAZANkg₺40,00₺50,00
SOMONkg₺80,00₺120,00
SÜBYEkg₺60,00₺80,00
TEKİRkg₺88,00₺113,00
TIRSİkg₺13,00₺25,00
TORİK 2 ÇİFTkg₺125,00₺142,00
YILANkg₺100,00₺150,00
ZARGANAkg₺50,00₺75,00

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