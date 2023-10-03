2 Ekim 2023 güncel İstanbul balık fiyatları

İstanbul Balık Fiyatları 2023 Güncel hamsinin kilosu ne kadar? İstavrit fiyatı ne kadar? Uskumru fiyatı belli olmuştur. İstanbul’da balık fiyatları İBB tarafından günlük olarak belirlenmektedir.