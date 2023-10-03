2 Ekim 2023 güncel İstanbul balık fiyatları
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İstanbul Balık Fiyatları 2023 Güncel hamsinin kilosu ne kadar? İstavrit fiyatı ne kadar? Uskumru fiyatı belli olmuştur. İstanbul’da balık fiyatları İBB tarafından günlük olarak belirlenmektedir.
İstanbul Balık Fiyatları 2023 Güncel hamsinin kilosu ne kadar? İstavrit fiyatı ne kadar? Uskumru fiyatı belli olmuştur. İstanbul’da balık fiyatları İBB tarafından günlük olarak belirlenmektedir.
|Ürün Adı
|Birimi
|En Düşük
|En Yüksek
|ALABALIK
|kg
|₺50,00
|₺70,00
|ÇANAKKALE LÜFER
|kg
|₺514,00
|₺629,00
|ÇANAKKALE TEKİR
|kg
|₺100,00
|₺125,00
|ÇANAKKALE TORİK 1 ÇİFT
|kg
|₺125,00
|₺208,00
|ÇANAKKALE TORİK 2 ÇİFT
|kg
|₺100,00
|₺117,00
|ÇİPURA 2/3
|kg
|₺90,00
|₺110,00
|ÇİPURA 3/4
|kg
|₺115,00
|₺125,00
|ÇİPURA 4/6
|kg
|₺115,00
|₺125,00
|ÇİPURA 6/8
|kg
|₺120,00
|₺130,00
|ÇİPURA 8/1
|kg
|₺120,00
|₺130,00
|DENİZ ÇİPURASI
|kg
|₺250,00
|₺350,00
|DENİZ LEVREĞİ
|kg
|₺600,00
|₺800,00
|GELİNCİK
|kg
|₺19,00
|₺31,00
|GÖÇMEN
|kg
|₺31,00
|₺44,00
|GRANYÖZ
|kg
|₺130,00
|₺170,00
|HAMSİ
|kg
|₺43,00
|₺50,00
|İSKORPİT
|kg
|₺25,00
|₺38,00
|İTHAL SOMON
|kg
|₺200,00
|₺250,00
|KALAMAR
|kg
|₺300,00
|₺350,00
|KALKAN
|kg
|₺500,00
|₺600,00
|KARABİGA KARİDES
|kg
|₺250,00
|₺350,00
|KEFAL
|kg
|₺31,00
|₺38,00
|KIRLANGIÇ
|kg
|₺300,00
|₺400,00
|KUPES
|kg
|₺13,00
|₺19,00
|LEVREK 2/3
|kg
|₺85,00
|₺95,00
|LEVREK 3/4
|kg
|₺115,00
|₺135,00
|LEVREK 4/6
|kg
|₺130,00
|₺140,00
|LEVREK 8/1
|kg
|₺200,00
|₺250,00
|LÜFER
|kg
|₺514,00
|₺629,00
|MERCAN
|kg
|₺600,00
|₺700,00
|MIRLAN
|kg
|₺120,00
|₺140,00
|PALAMUT 5'Lİ
|kg
|₺125,00
|₺146,00
|PALAMUT 6'LI
|kg
|₺139,00
|₺194,00
|PALAMUT 7'Lİ
|kg
|₺192,00
|₺231,00
|PALAMUT 8'Lİ
|kg
|₺200,00
|₺250,00
|PEMBE KARİDES
|kg
|₺80,00
|₺100,00
|SAZAN
|kg
|₺40,00
|₺50,00
|SOMON
|kg
|₺80,00
|₺120,00
|SÜBYE
|kg
|₺60,00
|₺80,00
|TEKİR
|kg
|₺88,00
|₺113,00
|TIRSİ
|kg
|₺13,00
|₺25,00
|TORİK 2 ÇİFT
|kg
|₺125,00
|₺142,00
|YILAN
|kg
|₺100,00
|₺150,00
|ZARGANA
|kg
|₺50,00
|₺75,00
Kaynak:
Ekonomi