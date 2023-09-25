1993, 1998, 1999, 2008 Girişi Olanlar! Bağ-Kur ve SSK Prim Eşitliği ile 5 Yıl Erken Emeklilik Müjdesi!

Türkiye'deki küçük esnaf için büyük bir müjde kapıda. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın liderliğinde yürütülen Bağ-Kur ve Sosyal Sigortalar Kurumu (SSK) prim eşitliği çalışmaları, son aşamaya geldi. Ekim ayında Meclis'e sunulması planlanan torba yasa ile bu önemli adım resmiyet kazanacak. Bu düzenleme, özellikle küçük esnafı yakından ilgilendiriyor ve milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Bağ-Kur'luların emeklilik için gereken prim gün sayısının 9 binden 7 bin 200'e düşürülmesi konusu özellikle küçük esnaf kapsamında bulunan yaklaşık 1 milyon Bağ-Kur'lumuzu kapsıyor. Cumhurbaşkanımızın talimatını yerine getireceğiz" diyerek bu önemli düzenlemenin hızla hayata geçirilmesine yönelik kararlılık ifade etti.

Peki, bu düzenleme ne anlama geliyor? İşte detaylar:

1. 5 Yıl Erken Emeklilik Hakkı

İlk etapta, yaklaşık 1 milyon esnaf, bu düzenleme sayesinde 5 yıl erken emeklilik hakkı elde edecek. Yani emeklilik için gereken prim gün sayısı 9 bin gün yerine 7 bin 200'e düşürülecek. Bu, esnafların daha erken bir yaşta emekli olabilmesi anlamına geliyor.

2. 1.800 Gün Daha Az Prim Ödeme Fırsatı

Ayrıca, esnaflar 1.800 gün daha az prim ödeme fırsatına sahip olacaklar. Bu da ekonomik olarak esnafların rahatlamasına ve daha az prim ödemesine olanak tanıyacak.

Bu düzenlemenin en büyük faydası, küçük işletmelere sahip olan esnafların emekliliklerine daha erken kavuşmalarını sağlamasıdır. İlk etapta 1 milyon esnafın bu düzenlemeden yararlanması bekleniyor.

Ancak, bu düzenleme sadece küçük esnafları değil, genel olarak Bağ-Kur'lu sigortalıları ilgilendiriyor. Eğer yasa sadece küçük esnafla sınırlı kalırsa, 1 milyon kişi yararlanmış olacak. Ancak yasa, tüm Bağ-Kur'luları kapsarsa, bu kez Bağ-Kur'luluk tarihine bakılmaksızın 7 bin 200 gün prim ödeyen herkes erken emeklilik hakkını elde edecek. Bu da EYT (Erken Emeklilik Hakkı) taleplerini içerecektir.

Sonuç olarak, Bağ-Kur ve SSK primlerinin eşitlenmesi ve prim indirimleri ile ilgili düzenleme, Türkiye'deki milyonlarca çalışanı ve esnafı yakından ilgilendiriyor. Ekim ayında Meclis'e sunulması planlanan bu torba yasa, emeklilik sürecini hızlandırarak ekonomik rahatlama sağlayacak gibi görünüyor. 9 Eylül 1999 tarihinden önce sigortalı olanlar için yaş şartı olmadan 7 bin 200 gün prim ödeyerek emeklilik hakkı doğacak. 9 Eylül 1999 sonrası sigortalı olanlar için ise 7 bin 200 gün prim ödemesi gerekecek ve yaş şartı da bulunacak. Bu düzenleme, çalışanların emeklilik planlarını olumlu bir şekilde etkileyebilir.