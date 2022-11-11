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18 ilde 59 saha güneş enerjisine dayalı YEKA ilan edildi
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığınca, Türkiye'nin farklı bölgelerinde bulunan 18 ilde 59 saha güneş enerjisine dayalı Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları (YEKA) ilan edildi.
EKONOMİ 11.11.2022, 09:44
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının konuya ilişkin ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre, Adıyaman, Ankara, Batman, Bilecik, Bingöl, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Eskişehir, Kırşehir, Kütahya, Malatya, Mardin, Muş, Şanlıurfa, Şırnak, Van ve Yozgat illerinin muhtelif ilçeleri sınırlarında yer alan 59 saha, Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları Yönetmeliği kapsamında güneş enerjisine dayalı YEKA olarak ilan edildi.
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