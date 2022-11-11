18 ilde 59 saha güneş enerjisine dayalı YEKA ilan edildi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının konuya ilişkin ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Adıyaman, Ankara, Batman, Bilecik, Bingöl, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Eskişehir, Kırşehir, Kütahya, Malatya, Mardin, Muş, Şanlıurfa, Şırnak, Van ve Yozgat illerinin muhtelif ilçeleri sınırlarında yer alan 59 saha, Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları Yönetmeliği kapsamında güneş enerjisine dayalı YEKA olarak ilan edildi.