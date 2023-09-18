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18 Eylül'de Altın Fiyatları Yükselişe Geçti – İşte Güncel Fiyatlar

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18 Eylül'de Altın Fiyatları Yükselişe Geçti – İşte Güncel Fiyatlar
18 Eylül'de Altın Fiyatları Yükselişe Geçti – İşte Güncel Fiyatlar... Yatırımcılar, altın fiyatlarını yakından takip etmeye devam ediyor.. Altın fiyatları, 18 Eylül Pazartesi gününe yükselişle başladı. Uzun süredir bin 670 lira sınırında seyreden gram altın, haftanın ilk iş gününde bu sınırı aşarak 1.673,74 TL'den 1.673,90 TL'ye yükseldi.

Altın fiyatları, 18 Eylül Pazartesi gününe yükselişle başladı. Uzun süredir bin 670 lira sınırında seyreden gram altın, haftanın ilk iş gününde bu sınırı aşarak 1.673,74 TL'den 1.673,90 TL'ye yükseldi.

Altın/Ons Fiyatı da Yükselişte

Altın/Ons ($) fiyatı da 1.923,30 dolardan 1.923,55 dolara çıktı.

Çeyrek Altın Fiyatları

Çeyrek altın fiyatları ise 2.677,99 TL'den 2.736,83 TL'ye yükseldi.

Cumhuriyet Altını ve Yarım Altın

Cumhuriyet altınının fiyatı 10.711,96 TL'den 10.913,83 TL'ye, yarım altının fiyatı ise 5.339,24 TL'den 5.473,66 TL'ye çıktı.

Ziyafet ve Ata Altını Fiyatları

Ziyafet altınının fiyatı 10.711,96 TL'den 10.913,83 TL'ye, Ata altınının fiyatı ise 11.270,48 TL'den 11.551,65 TL'ye yükseldi.

22 ve 14 Ayar Bilezik Gram Fiyatları

22 ayar bilezik gramı 1.551,99 TL'den 1.651,01 TL'ye, 14 ayar bilezik gramı ise 946,28 TL'den 1.131,36 TL'ye çıktı.

Altın TipiAlış Fiyatı (TL)Satış Fiyatı (TL)
Gram Altın1.673,741.673,90
Altın/Ons1.923,30 ($)1.923,55 ($)
Çeyrek Altın2.677,992.736,83
Cumhuriyet Altını10.711,9610.913,83
Yarım Altın5.339,245.473,66
Ziyafet Altını10.711,9610.913,83
Ata Altını11.270,4811.551,65
22 Ayar Bilezik Gramı1.551,991.651,01
14 Ayar Bilezik Gramı946,281.131,36

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