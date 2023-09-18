18 Eylül'de Altın Fiyatları Yükselişe Geçti – İşte Güncel Fiyatlar

18 Eylül'de Altın Fiyatları Yükselişe Geçti – İşte Güncel Fiyatlar... Yatırımcılar, altın fiyatlarını yakından takip etmeye devam ediyor.. Altın fiyatları, 18 Eylül Pazartesi gününe yükselişle başladı. Uzun süredir bin 670 lira sınırında seyreden gram altın, haftanın ilk iş gününde bu sınırı aşarak 1.673,74 TL'den 1.673,90 TL'ye yükseldi.