18 Eylül'de Altın Fiyatları Yükselişe Geçti – İşte Güncel Fiyatlar
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18 Eylül'de Altın Fiyatları Yükselişe Geçti – İşte Güncel Fiyatlar... Yatırımcılar, altın fiyatlarını yakından takip etmeye devam ediyor.. Altın fiyatları, 18 Eylül Pazartesi gününe yükselişle başladı. Uzun süredir bin 670 lira sınırında seyreden gram altın, haftanın ilk iş gününde bu sınırı aşarak 1.673,74 TL'den 1.673,90 TL'ye yükseldi.
Altın fiyatları, 18 Eylül Pazartesi gününe yükselişle başladı. Uzun süredir bin 670 lira sınırında seyreden gram altın, haftanın ilk iş gününde bu sınırı aşarak 1.673,74 TL'den 1.673,90 TL'ye yükseldi.
Altın/Ons Fiyatı da Yükselişte
Altın/Ons ($) fiyatı da 1.923,30 dolardan 1.923,55 dolara çıktı.
Çeyrek Altın Fiyatları
Çeyrek altın fiyatları ise 2.677,99 TL'den 2.736,83 TL'ye yükseldi.
Cumhuriyet Altını ve Yarım Altın
Cumhuriyet altınının fiyatı 10.711,96 TL'den 10.913,83 TL'ye, yarım altının fiyatı ise 5.339,24 TL'den 5.473,66 TL'ye çıktı.
Ziyafet ve Ata Altını Fiyatları
Ziyafet altınının fiyatı 10.711,96 TL'den 10.913,83 TL'ye, Ata altınının fiyatı ise 11.270,48 TL'den 11.551,65 TL'ye yükseldi.
22 ve 14 Ayar Bilezik Gram Fiyatları
22 ayar bilezik gramı 1.551,99 TL'den 1.651,01 TL'ye, 14 ayar bilezik gramı ise 946,28 TL'den 1.131,36 TL'ye çıktı.
|Altın Tipi
|Alış Fiyatı (TL)
|Satış Fiyatı (TL)
|Gram Altın
|1.673,74
|1.673,90
|Altın/Ons
|1.923,30 ($)
|1.923,55 ($)
|Çeyrek Altın
|2.677,99
|2.736,83
|Cumhuriyet Altını
|10.711,96
|10.913,83
|Yarım Altın
|5.339,24
|5.473,66
|Ziyafet Altını
|10.711,96
|10.913,83
|Ata Altını
|11.270,48
|11.551,65
|22 Ayar Bilezik Gramı
|1.551,99
|1.651,01
|14 Ayar Bilezik Gramı
|946,28
|1.131,36
Kaynak:
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