17 milyon emekliye 10.000 TL ikramiye müjdesi geldi! 29 Ekim'de 3. ikramiye, seyyanen zam detayları açıklandı...

Türkiye'de yaşayan 17 milyon emekli için sevindirici bir gelişme yaşandı. AK Parti'den gelen açıklamaya göre, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda emeklilere 5.000 TL ikramiye verilmesi planlanıyor. Bu gelişme, emekliler arasında büyük bir sevinç yarattı.

Emekli vatandaşların beklediği zam haberlerine ek olarak, bir de ikramiye müjdesi geldi. Emekli maaşlarına yapılacak olan zamın yanı sıra, Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla emeklilere ödenecek ikramiye, vatandaşlar arasında memnuniyetle karşılandı.

Emekliler için uzun süredir beklenen bu ikramiye, Türkiye Taşınabilir Madenler Envanteri (TMO) tarafından duyuruldu. TMO, bu özel dönemde emeklilere destek olmayı amaçlıyor.

TÜED Genel Başkanı Ergün, Ekim ayında Meclis'in açılmasıyla birlikte emekli zammının ele alınmasını beklediklerini ifade etti. Ayrıca Ergün, Cumhuriyet İkramiyesi'nin en az 10.000 TL olması gerektiğini belirtti.

Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) Genel Başkanı Kazım Ergün, Cumhuriyet Bayramı'nda emeklilere verileceği konuşulan 5.000 TL ikramiye haberi için olumlu bir yaklaşım sergiledi. Ayrıca Ergün, aylıklara yapılacak artışın yanı sıra bayram ikramiyelerinin de artırılması gerektiğini vurguladı.

Milyonlarca emeklinin zam beklediği şu dönemde, Meclis'in açılmasıyla birlikte emekli zammının ele alınması öncelikli konular arasında yer alıyor. Emekliler, zam haberlerini ve ikramiye detaylarını büyük bir ilgiyle takip ediyorlar.

İkinci bir ikramiye ödemesi olan Cumhuriyet İkramiyesi için henüz kesin bir rakam belirlenmemiş olsa da, ilk öneriler arasında 5.000 TL'nin üzerinde bir tutar olduğu konuşuluyor. Resmi açıklamanın çalışmalar tamamlandıktan sonra yapılması ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na denk gelmesi bekleniyor.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ da konuya ilişkin açıklama yaparak, ilgili bakanlıkların emeklilere yapılacak ikramiye konusunda çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti. Dağ, bu konudaki kararın en doğru şekilde alınması için çalışmaların hızla ilerlediğini ifade etti.

Türkiye'deki emekliler için bu ikramiye müjdesi, Cumhuriyet Bayramı'nın coşkusunu artırmış durumda. Emeği geçen herkese teşekkürler!