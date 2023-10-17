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17 Ekim Altın Fiyatları: Gram, Çeyrek ve Yarım Altın Ne Kadar?

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17 Ekim Altın Fiyatları: Gram, Çeyrek ve Yarım Altın Ne Kadar?
17 Ekim 2023 Salı günü altın fiyatları takipçileri tarafından merakla bekleniyor. İşte güncel altın fiyatları...

Bugünün tarihi itibariyle altın fiyatları, özellikle geçtiğimiz günlerdeki uluslararası gelişmelerin etkisiyle dikkatle takip ediliyor. Altın yatırımcıları ve altın takipçileri, gram altın, çeyrek altın ve yarım altının güncel değerlerini sorguluyorlar.

Gram altın, önceki günkü kapanışına göre hafif bir artışla işlem görüyor. Bugün itibariyle gram altın alış fiyatı 1.718,35 TL, satış fiyatı ise 1.718,63 TL olarak belirlenmiştir.

Çeyrek altın ise önceki günkü değerlerine göre düşüş yaşamıştır. Çeyrek altın alış fiyatı 2.897,00 TL olarak açıklanmıştır.

Yarım altın fiyatı da düşüş eğilimindedir. Yarım altın alış fiyatı 5.811,00 TL iken satış fiyatı 5.866,00 TL'dir.

Altın fiyatlarının gün içinde yaşanabilecek dalgalanmalara karşı takip edilmesi, yatırımcılar için önemlidir. Ancak altın yatırımı yapmadan önce uzmanlardan ve finans haberlerinden gelecek olan güncel verileri takip etmek, doğru yatırım kararları almanıza yardımcı olabilir.

Kaynak:Haber Kaynağı

Ekonomi
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