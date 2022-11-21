12. Türkiye Enerji Zirvesi başladı

Sabancı Holding Enerji Grup Başkanı Kıvanç Zaimler, zirvenin açılışında yaptığı konuşmada, son dönemde maliyet ve arz güvenliği baskılarının devletlerin önceliklerini değiştirdiğini dile getirdi.Türkiye için arz güvenliği açısından Karadeniz'deki gaz keşfinin kritik önemde olduğunu kaydeden Zaimler, yenilenebilir enerji ve verimlilik tarafında planlanan projelerin hayata geçirilmesi gerektiğine işaret etti.

Türkiye'nin enerji yoğunluğunun OECD ve Avrupa ülkelerinin üzerinde olduğunu dile getiren Zaimler, "Ekonomik büyüme modelimizin içine daha fazla teknoloji ve katma değeri koyarak alım gücümüzü de iyileştirebiliriz. Bilim, teknoloji ve dijitalleşmeyi araç olarak görmeliyiz. Yarattığımız katma değer ülkemizin ekonomik büyümesi için itici güç olacaktır." diye konuştu.