12 Ekim 2023 Güncel Akaryakıt Fiyatları: Benzin ve Motorin Fiyatları İşte Detaylar

Sürücüler, araçları için akaryakıt maliyetlerini takip ederek bütçelerini yönetmeye devam ediyorlar. Her hafta güncellenen akaryakıt fiyatları, sürücülerin yakından ilgilendiği konuların başında geliyor. İşte 12 Ekim 2023 tarihine ait güncel akaryakıt fiyatları ve akaryakıt piyasasındaki son gelişmeler:

Benzine Zam Gelecek Mi?

Geçtiğimiz haftalarda benzin fiyatlarına üst üste indirimler yapılmıştı. Ancak motorin fiyatları için 7 Ekim 2023 tarihinden itibaren 2,90 TL'lik bir indirim uygulanmıştı. Dünya genelindeki enerji piyasasındaki dalgalanmalar ve İsrail-Filistin çatışması gibi olaylar, akaryakıt fiyatlarının ilerleyen günlerde artabileceği endişelerini taşıtıyor.

İşte 12 Ekim 2023 Güncel Akaryakıt Fiyatları:

İstanbul Benzin ve Motorin Fiyatları

İstanbul Anadolu Yakası benzin fiyatı: 33,51 ₺

İstanbul Avrupa Yakası benzin fiyatı: 33,56 ₺

İstanbul Anadolu Yakası motorin fiyatı: 37,23 ₺

İstanbul Avrupa Yakası motorin fiyatı: 37,30 ₺

Ankara Benzin ve Motorin Fiyatları

Ankara benzin fiyatı: 34,18 ₺

Ankara motorin fiyatı: 37,85 ₺

İzmir Benzin ve Motorin Fiyatları

İzmir benzin fiyatı: 34,26 ₺

İzmir motorin fiyatı: 38,04 ₺

Antalya Benzin ve Motorin Fiyatları

Antalya benzin fiyatı: 34,84 ₺

Antalya motorin fiyatı: 38,62 ₺

Bursa Benzin ve Motorin Fiyatları

Bursa benzin fiyatı: 34,27 ₺

Bursa motorin fiyatı: 32,92 ₺

Akaryakıt fiyatları, coğrafi bölgelere, uluslararası piyasa koşullarına ve ülkedeki vergilere bağlı olarak değişiklik göstermektedir. Sürücüler, yakıt tüketimlerini ve akaryakıt fiyatlarını düzenli olarak kontrol ederek daha tasarruflu bir sürüş deneyimi elde edebilirler.