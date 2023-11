1000 Yatırımlar Holding halka arz gelirleri ile büyümeye devam edecek

Holdingin halka arzı ile ilgili AA muhabirine açıklamalarda bulunan Abdik, holdingin yatırımlarını çevreci, teknolojik ve yeşil enerjiye dayalı yaptıklarını aktardı.

Abdik, holdingin ana amiral gemisinin BinBin olduğunu dile getirerek, diğer şirketleri de hızlıca büyütmeye çalıştıklarını, BinBin ve Go Sharing'in mikro mobilite alanında büyüttükleri firmalar olduğunu anlattı.

Bu firmaları büyütürken trafik sorunları, yeşil enerji ve birçok faktörü göz önünde bulundurduklarını ifade eden Abdik, "Go Sharing bizim Batı Avrupa'da, BinBin Doğu Avrupa ve Türkiye'de yatırımları yaptığımız firmamız. Q Charge ise elektrikli araç dönüşümünde ana amiral gemisi olacak markalarımızdan bir tanesi." şeklinde konuştu.

Abdik, Togg ile birlikte elektrikli araç sayısı ve istasyonlarının artmaya başladığına dikkati çekerek, Algoritma'nın bugün holdingin iç şirketlerinde yazılım ihtiyaçlarını çözen, AR-GE yapan ama daha sonrasında dışarıya hizmet verecek firmaları olduğunu belirtti.

Yaptıkları işin ötesinde operasyonlarının da çevreci olması gerektiğini düşündüklerini vurgulayan Abdik, "Elektrikli araçlarla operasyon yapılabilecek veya kullandığımız elektriği yenilenebilir enerjilerden üretebileceğimiz bir ekosistem oluşturmaya çalışıyoruz. Bu ekosistemde Altay'ı da kullandığımız elektriği üretmek ve piyasaya elektrik satacağımız bir firma olarak kurduk." dedi.

"Yakın gelecekte dışarıya hizmet veren bir firma haline geleceğiz"

Abdik, bulundukları sektörlerde bir numara olmaya çalıştıklarını dile getirerek, BinBin'de bunu başardıklarını, Hırvatistan'da, Kuzey Makedonya'da, Bulgaristan'da, Bosna Hersek'te bir numaralı mikro mobilite şirketi olduklarını söyledi.

Hollanda'ya gittiklerinde satın aldıkları firmanın bulunduğu birçok şehirde bir numaralı mikro mobilite şirketi olduğunu ifade eden Abdik, "Bunu 24 saat esaslı çalışarak, operasyon bilgimizi kullanarak, doğru insan kaynağına yatırım yaparak, doğru araç tiplerini seçerek, bütün bunları göz önünde bulundurarak bir numaraya doğru gidiyoruz. Q Charge'da ise ilk üçte olma hedefimiz var. Altay'da, Türkiye'den dünyanın bir ucuna hizmet verebilirsiniz. Bugün Algoritma ile iç şirketlerimize yatırım yapsak da önümüzdeki senelerde yakın gelecekte dışarıya hizmet veren bir firma haline geleceğiz." şeklinde konuştu.

Halka arz olmaktaki en temel motivasyonlarının kurumsallaşmak olduğunu bildiren Abdik, şöyle devam etti:

"Biz Türkiye'den unicorn çıkarma hedefiyle büyümüş bir şirketiz. Yatırım yaptığımız sektörlere baktığınızda genellikle devletlerin teşvik verdikleri sektörler. Avrupa'ya baktığımızda 2030, 2035'lerde elektrikli araca dönüşümü devlet zorunlu hale getiriyor. Biz de bunları göz önünde bulundurduğumuzda önü en açık, teşvike en açık, en hızlı büyüyebilecek, geri dönüşü en hızlı olabilecek sektörler, bunları görüyoruz ve yatırımlarımızı buna göre yapıyoruz. Doğru profesyonel yönetimle nesiller boyunca gidecek bir şirket olmak istiyoruz."

Kadir Can Abdik, halka arzdan elde edecekleri kaynağın yüzde 85'ini mevcut faaliyetteki şirketleri büyütmek ve ihtiyaçları olan satın almaları yapabilmeleri için kullanacaklarını kaydetti.

Gelecek dönem hedeflerinde ulaşımda akla gelen ilk uygulamanın kendilerine ait olmasını istediklerini belirten Abdik, sözlerini şöyle tamamladı:

" 0-6 kilometre gibi kısa mesafeli ulaşım ihtiyaçlarınızda scooterlar aklınıza geliyor. Bu ihtiyacı BinBin ile karşılıyoruz. 6-12 kilometrede ise Go Sharing ile elektrikli moped ve bisikletlerle bu ihtiyacı karşılıyoruz. 10-12 kilometre fazlasında ise elektrikli araçlarla bu ihtiyacı karşılayacağız. Bizim uygulamamızı şu an milyonlarca kişi kullanıyor. Bu kullanıcılar bugün scooterlar için kullanıyor ama yarın, öbür gün elektrikli araçlarını kiralayabilecekler. Çünkü saatlik, dakikalık kiralamalar şu an çok revaçta. Enflasyonist ortamda insanlar gerçekten satın almak değil, paylaşmak istiyor. Mobil uygulamamızda sadece araç kiralama değil, taksiye ihtiyacınız varsa taksi çağıracaksınız. Ulaşımda bir kart kullanmanız gerekiyorsa o kartı entegre edeceğiz. Ulaşımda A'dan Z'ye bütün ihtiyaçları çözebileceğiniz bir uygulama yapmak istiyoruz. Burada bir ekosistem inşa ettik ve bunu büyüterek devam edeceğiz."