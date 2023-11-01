100. Yıl Bayındır Süt İşleme Fabrikası kapılarını açtı

Cumhuriyet’in 100’üncü yılına armağan edilen dev tesisin açılışında Atatürk’ün “Her fabrika bir kaledir” sözünü hatırlatan Başkan Soyer, “Bizim yolumuz Mustafa Kemal’in yoludur. Hep birlikte, İzmir’in Cumhuriyet kalelerini inşa etmeye devam edeceğiz. Ata’mızın heykelini de dikeceğiz, Cumhuriyet’in fabrikalarını da dikeceğiz” dedi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in “Başka Bir Tarım Mümkün” vizyonu doğrultusunda yapımı tamamlanarak ülkeye ve kente kazandırılan Bayındır Süt İşleme Fabrikası açıldı. İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin öz kaynaklarıyla inşa edilen ve Cumhuriyet’in 100’üncü yılına armağan edilen Bayındır Süt İşleme Fabrikası, ulu önder Mustafa Kemal Atatürk’ün “Her fabrika bir kaledir” sözüyle dile getirdiği anlayış doğrultusunda kırsalda üretimi teşvik etmek ve istihdam olanakları yaratmak için üretime başladı. Açılış törenine İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve İzmir Köy Koop Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Neptün Soyer’in yanı sıra CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu, CHP İzmir Milletvekilleri Rıfat Nalbantoğlu ve Murat Bakan, Bayındır Kaymakamı Emin Bayram, Bayındır Belediye Başkanı Uğur Demirezen, Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, Narlıdere Belediye Başkanı Ali Engin, Kemalpaşa Belediye Başkanı Rıdvan Karakayalı, Torbalı Belediye Başkanı Mithat Tekin, Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin, Balçova Belediye Başkanı Fatma Çalkaya, Tire Belediye Başkanı Salih Atakan Duran, Beydağ Belediye Başkanı Feridun Yılmazlar, Ödemiş Belediye Başkanı Mehmet Eriş, İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Barış Karcı, İzTarım A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Ali İhsan Özgürman, İzTarım Genel Müdürü Murat Onkardeşler, siyasi parti temsilcileri, il ve ilçe müdürleri, meslek odaları, sivil toplum kuruluşları, kooperatifler, muhtarlar, meclis üyeleri ve yüzlerce yurttaş katıldı.

Başkan Tunç Soyer, fabrikanın açılışına gelirken yolu, İzmirli çiftçiler tarafından kesildi. Konvoy ve çiçekler eşliğinde fabrikaya gelen Başkan Soyer, konfeti, meşale ve sloganlarla karşılandı. Açılış öncesi zeybek ve dans gösterileri sergilendi.

“Milletimizin efendileri; bu fabrika sizindir”

Başkan Soyer konuşmasında çiftçileri, “milletin efendileri” sözüyle selamladı. Soyer, ”Görüyorum ki gözlerinizdeki ışık fabrikamızı ışıl ışıl aydınlatıyor. Her birinizin içindeki heyecanı, coşkuyu çok iyi okuyorum. Şunu çok iyi biliyorum. Burası sadece bir fabrika değil. Burası bir kale. Ve burayı İzmir Büyükşehir Belediyesi kurmadı. Bu kaleyi siz kurdunuz. Ellerinizle, tırnaklarınızla, alın terinizle kurdunuz. Burayı, gün ağarmadan uyanıp ak memeden süt sağan o nasırlı eller kurdu. Çatlamış parmaklarıyla tohum serpen, arık açan, ot biçen, cefakâr Anadolu kadınları kurdu. Burası yemeyip yediren, taşın suyunu sıkan, ömrünü toprağına adamış babalarımızın, dedelerimizin kalesi. Bu fabrika, İzmir’in dağlarını gece gündüz arşınlayan yiğit çobanlarımızın eseri. Atalarımız Cumhuriyeti nasıl kurduysa, biz de bu fabrikayı işte öyle kurduk. Güneşin alnında kavrularak, ter dökerek, soğukta tir tir titreyerek. Ama engelleri bir bir aşarak, sabrederek, inanarak. Nasıl ki bir kale taş taş, duvar duvar, burç burç kurulursa, biz de bu fabrikayı işte öyle kurduk. Şunu bilin ki, sizler ürettikçe, bu kale bu ülkenin topraklarını korumaya devam edecek. Milletimizin efendileri; bu fabrika sizindir” ifadelerini kullandı.

Başkan Soyer fabrikanın adını çiftçilerle koydu

Başkan Soyer, konuşmasında üreticilere seslenerek, “Bu fabrikanın ismini ‘100.Yıl Bayındır Süt İşleme Fabrikası koymaya var mısınız’ diye sordu. Çiftçilerin alkışları eşliğinde Başkan Soyer fabrikanın adını açıkladı.

“İkinci yüzyıla köy enstitüsüyle başlayacağız”

100 yaşındaki Cumhuriyetin üç büyük anlam taşıdığını söyleyen Başkan Soyer, sözlerini şöyle sürdürdü: “Cumhuriyet, hâkimiyetin kayıtsız şartsız milletimize ait olması demek. Cumhuriyetimiz, kadınların özgürleşmesi, kadın ve erkeğin eşit olması demek. Ve Cumhuriyet, ekonomik bağımsızlığımız demek. Atalarımız ekonominin bağımsızlığı için İzmir’de düzenlenen İktisat Kongresi’nden başlamak üzere dev adımlar atıyor. Az zamanda çok işler başarıyor. Fabrikalar kuruyor, tarımı büyütüyor, ülkeyi demir ağlarla örüyor, köy enstitüleri kuruyor. Halkın gücüne güç katarak, ülkenin gücünü büyütüyor. Buradan bir müjde daha vermek istiyorum. 100.Yılın Köy Enstitüleri Tarım Okulu’nun da bu yıl içinde temelini atacağız ve ikinci yüzyıla köy enstitüsüyle başlayacağız. Yazık ki bugün, yüz yıl sonra, köylünün, doğduğu ata topraklarını terk etmek zorunda kaldığı, çiftçilerimizin elindeki ürünleri yollara döktüğü, kırsaldaki gençlerimizin, şehirlerde karın tokluğuna iş aradığı bir dönemdeyiz. Kısacası milletin efendilerinin yerinden yurdundan edildiği hazin bir döneme tanıklık ediyoruz. Biz, böyle bir dönemde toprağımızın, insanımızın sesine kayıtsız kalamazdık; kalmadık. Çiftçimizin, çobanımızın alın terine sahip çıktık. Giderek artan maliyetlerin altında ezilen küçük üreticimizin yanında durduk.”

“Bu kale topraklarımız yeniden özgürlüğe kavuşsun diye var”

Konuşmasında iklim krizine dikkat çeken Başkan Soyer, “Buğday, meyve, sebze üretilen bereketli ovalarımızda artık sadece mısır tarlaları var. Hükümetin ısrarla desteklediği bu üretimin arkasında kimlerin olduğunu çok iyi biliyoruz. Kirli postallarıyla işgal edemedikleri topraklarımızı, şimdi tohumlarıyla gasp etmek istiyor emperyalizm. Fakat iyi bilsinler. İzmirli bu oyuna gelmez. Çünkü artık İzmir’de yükselen bir Cumhuriyet kalesi var. Bu kale, topraklarımız yeniden özgürlüğüne kavuşsun diye var. Göreceksiniz, bu kale, yerli ve milli tohumlarımızı yeniden toprakla buluşturacak. Başka bir tarımının mümkün olduğunu İzmir’den tüm dünyaya tüm Türkiye’ye gösterecek. Ne mutlu bize ki, İzmir’de ‘Başka bir tarım mümkün’ diyerek başlattığımız devrim, bu Cumhuriyet kalesinde ölümsüzleşti. Artık İzmir’de geçim derdi yaşayan tek bir çoban, umut ışığının söndüğü tek bir ağıl, bereketin eksik olduğu tek bir tarla olmayacak” dedi.

“İzmir’de yaşayan milyonların gıda güvenliğini teminat altına alıyoruz”

Milliyetçiliğin hamasetle olmayacağını belirten Başkan Soyer, “Bu vatanı sevmek demek, onun dağlarını, ağaçlarını, derelerini korumak demektir. Bu cennet yurdun, toprağını yaşatmak, dağlardaki çoban ateşini korumak demektir. Yerli ve milli olana, bu ülkenin öz değerlerine sahip çıkmak demektir. Bizim için vatanseverlik budur. Bu kalede İzmir’de yaşayan milyonların gıda güvenliğini teminat altına alıyoruz. Çocuklarımız için sağlıklı süt, peynir, yoğurt üretiyoruz. İzmir’in refahını büyüterek, hakça, kardeşçe paylaşıyoruz ve ülkemizin topraklarını koruyoruz. Bu şehrin Belediye Başkanı olma görevini bir onur madalyası olarak göğsüme taktınız. Yaklaşık beş yıldır birlikte, omuz omuza İzmir aşkıyla çalışıyoruz. Bu yolda hiçbir zaman mazeret üretmedik. Asla yorulmadık. Çünkü aşkla çalışan yorulmaz. Aşkla çalışan gücünü doğrudan halktan alır. Tıpkı Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk gibi. İşte bu yüzden bizim yolumuz Mustafa Kemal’in yoludur. Hep birlikte, İzmir’in Cumhuriyet kalelerini inşa etmeye devam edeceğiz. Karış karış, adım adım bu toprakların bereketini büyüteceğiz. Yüzyıl sonra cumhuriyetin mirasına, hatırasına sonuna kadar sahip çıkacağız. Ata’mızın heykelini de dikeceğiz, cumhuriyetin fabrikalarını da dikeceğiz. Asla yolundan dönmeden, izinden ayrılmadan cumhuriyeti korumaya devam edeceğiz. Sevgili Ata’m asla vazgeçmeyeceğiz. Size söz; İzmir’de tek bir gencimiz hayallerinden vazgeçmeyecek. Çiftçinin, çobanın, üretenin yüzü daima gülecek. Bu toprakları rant çetelerine ve tohum tekellerine teslim etmeyeceğiz. Bayındır Süt Fabrikası İzmir’deki en yeni Cumhuriyet eserimizdir” şeklinde konuştu.

“Çok şükür hem üretime hem istihdama açıyoruz”

Bayındır Kaymakamı Emin Bayram, “Atatürk, Kurtuluş Savaşı’ndan sonra ilk hamlesini İzmir İktisat Kongresi’nde başlatmıştı. Bağımsızlıktan sonra en önemli olay ekonomik bağımsızlıktır. Bölgemiz dünyanın en özel alanlarından biri. Buradaki en kıymetli varlığımız çiftçimiz. Türkiye’deki her ürünün üretimini burada denemiş, ilkleri gerçekleştirmiş, yenilikçi bir çiftçi yapımız var. Üreticilerin ürünlerini işleyerek kalkındıracak bu proje için Tunç Soyer’e çok teşekkür ediyorum. Umarım giderek büyüyerek ciddi bir katkı sağlayacak. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Bayındır Belediye Başkanı Uğur Demirezen, “Burası 1984 yılından beri kurulan tek sanayi imarlı arsasıydı. İzmir Büyükşehir Belediyesi burada çok güzel bir tesis kurdu. Allah razı olsun, çok şükür hem üretime hem istihdama açıyoruz. Teşekkürler Tunç Başkanım. Allah bereketini artırsın. Ben ilçem adına yerel yöneticiler adına burada yaşayan bir fert olarak teşekkür ediyorum” dedi.

“Üretici artık sanayicinin yumruğu altında ezilmeyecek”

Bayındır Furunlu Süt Kooperatifi Başkanı Hasan Yaşar, “Atatürk’ün söylediği sözü kendine görev bilen ve biz çiftçiler için bir kale inşa eden Tunç Başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Başkanımızın kararlılığı bizler için bir umut kaynağı oldu. Bu fabrika sadece süt üreticilerine değil tüm sektöre destek olacaktır. Üreticilerimiz artık sanayicilerin yumruğu altında ezilmeyecektir” şeklinde konuştu.

Açılışta konuşan Tireli üretici Songül Başkan, “Buranın açılışı için çok heyecanlıyız. Ben genç çiftçiyim. Bir genç olarak üretim yapmak çok hoşuma gidiyor. Birçok sektörde çalıştım ama üretmeyi çok sevdim. Benim için en uygun meslek çiftçilikmiş. Başkanımızın Başka bir Tarım Mümkün desteklerine başvurdum. Bir belediyenin parti ayrımı yapmaksızın üreticilere destek olduğunu gördüm. Çiftçilik desteklendiği sürece herkesin üreteceğini biliyorum. Ben çocuklarıma ürettiklerimi, sağlıklı ürünleri yedirebiliyorum ama artık bu sütlerden elde edilenleri İzmirliler de yiyecek. Biz geçimimizi sağlayabiliyorsak bu fabrikadan sağlayabiliyoruz” ifadelerini kullandı.

Başkan Soyer, butona bastı, üretim başladı

Konuşmaların ardından Başkan Soyer, butona basarak Bayındır Süt İşleme Fabrikası’nda üretimi başlattı. Ardından Başkan Soyer ve beraberindeki heyet, fabrikanın tüm üretim birimlerini gezerek bilgi aldı. Şenlik tadında düzenlenen fabrikanın açılış töreninin ardından Türk Halk Müziği sanatçısı Sümer Ezgü, sevilen türkülerini seslendirdi.

350 milyarlık dev yatırım

Başkan Tunç Soyer’in “Mera İzmir” projesi kapsamında çiftçiden alınan sütlerin işlenerek “İzmirli” markasıyla satışa sunulacağı Bayındır Süt İşleme Fabrikası, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin iştiraki İzTarım A.Ş. tarafından işletilecek. 350 milyon liralık yatırımla hayata geçirilen fabrika, 6 bin metrekaresi kapalı olmak üzere toplam 18 bin metrekarelik alan üzerine kuruldu. 130 kişinin istihdam edildiği fabrika, günlük 100 ton süt işleme kapasitesine sahip. Bayındır Süt İşleme Fabrikası, 250 milyon TL’lik işlem hacmiyle, yıllık 36 milyon 500 bin litre süt işleyebilecek.

Doğayla yüzde yüz uyumlu üretim modeli

Avrupa Hijyen Belgesi’ne sahip Türkiye’deki sayılı tesislerden biri olan fabrika, enerji ihtiyacını güneş enerjisi panelleriyle karşılayacak. Fabrikada atık su tarımsal sulamada kullanılacak standartlarda arıtılacak. Mera İzmir projesinde belirlenen 5 bin 117 çobanın ürettiği küçükbaş sütünün buluşma noktası olacak fabrika, İzTarım tarafından piyasanın iki katına alınan sütleri katma değerli ürüne dönüştürecek. Fabrika ayrıca Süt Kuzusu projesiyle 30 ilçede çocuklara hediye edilen sütleri üretecek.

İzmir mozzarellasından İzmirli dondurmasına

Fabrikanın mandıra grubu ürünlerinde; kaşar, tulum ve feta, beyaz peynir dışında dünya piyasasında marka olmaya aday “İzmir mozzarellası” ve “burrata” gibi katma değeri yüksek peynirler üretilecek. 92. İzmir Enternasyonal Fuarı’nda ilk kez tanıtılarak beğeni toplayan ve tamamen keçi sütünden yapılan “İzmirli Dondurma” da fabrikada üretilecek.

İki grupta üretilecek

Fabrikada süt grubu ve mandıra grubu olmak üzere ürünler iki grupta üretilecek. Süt Grubunda UHT Süt Kutu, UHT Süt Poşet ve Pastörize Süt Cam var. Mandıra Grubunda ise İzmir mozzarellası (manda), burrata (manda), beyaz peynir (inek/keçi/koyun), feta peynir (keçi/koyun), kaşar peynir (keçi/koyun/manda), örgü, dil, tulum peyniri (keçi/koyun/manda), kaşkaval/gravyer peyniri (inek/koyun/manda/keçi), dondurma (manda/keçi), kaymak (manda), tereyağı (inek/manda/keçi), yoğurt (koyun/manda), dondurma (keçi) bulunuyor.