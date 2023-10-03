10 yılda 128 milyar dolarlık katkı!

Bir Amazon.com (NASDAQ: AMZN) şirketi olan Amazon Web Services (AWS), Orta Doğu ve Kuzey Afrika (MENA) bölgesinde bulut bilişimin kullanımı ile ulusal verimlilik ve ekonomik büyüme arasındaki ilişkiyi ölçen yeni bir rapor hazırladı. Rapor, Türkiye'nin bulut kullanımını hızlandırarak önümüzdeki 10 yılda (2023-2033) 128 milyar dolar tutarında ek ekonomik değer elde etme potansiyeline sahip olduğuna dikkat çekiyor.

Telecom Advisory Services LLC tarafından gerçekleştirilen ve Columbia Tele-Bilgi Enstitüsü (Columbia Business School) İş Stratejisi Araştırma Direktörü Raul Katz tarafından yönetilen araştırma, bulut kullanımı ile Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYİH) ile ölçülen ekonomik büyüme arasındaki nedensel ilişkiyi ölçüyor ve bu açıdan bir ilk olma özelliği taşıyor. Bulut kullanımını ulusal verimlilik ve ekonomik büyümenin itici gücü olarak ortaya koyan araştırma, şirket seviyesinde verimliliğe odaklanan daha önceki ekonomik araştırmaları genişletiyor.

Türkiye'de Bulut Bilişimin Ekonomik Gücünü Açığa Çıkarmak

Bulut kullanımının 2021 yılında Türkiye ekonomisi üzerinde önemli bir etkisi oldu. Rapora göre, ülkenin GSYİH'sine yüzde 0,74 oranında katkıda bulunarak 6,1 milyar dolar ekonomik değer yarattı. Rapor, Türkiye'deki kuruluşların bulut kullanımındaki yüzde 1'lik bir artışın ortalama yüzde 0,07’lik bir GSYİH büyümesi ile sonuçlanacağını ortaya koyuyor.

AWS Türkiye Ülke Müdürü Burak Aydın konuyla ilgili şunları söyledi: "Raporumuzun bulguları, hükümetin stratejik girişimleri doğrultusunda Türkiye’nin bulut bilişimin potansiyelinden yararlanması için muazzam bir fırsatı olduğunu vurguluyor. Türkiye'nin dijitalleşme yoluyla ekonomisini çeşitlendirmeye yönelik iddialı planları bulunuyor. Bununla birlikte, bulutun potansiyelinin ortaya çıkarılması, bulutun herkes için kullanılabilir hale getirilmesine yönelik agresif politika reformlarının yapılmasını gerektirecek. Türkiye'nin küresel ölçekte rekabet gücünü artırmak için altyapıya yatırım yapması ve nitelikli bir iş gücü geliştirmesi gerekiyor. Türkiye, AWS'in desteğiyle dijital dönüşümünü hızlandırabilir ve ekonomik büyüme ve sosyal kalkınma için yeni fırsatların önünü açabilir."

Araştırma, bulut bilişimin ekonomik etkisinin ölçeğe göre getiri etkisi tarafından yönlendirildiğini gösteriyor. Bu da bulut bilişimin daha fazla kullanılmasının, orantılı olarak daha fazla verimlilik getirisi ve ekonomik etki sağlayacağı anlamına geliyor.

Aydın sözlerini şöyle sürdürdü: "Bulutun yaygın olarak kullanımı, çeşitli sektörlerde verimliliğin, maliyet tasarruflarının ve istihdamın artmasını sağladı. Ülkemizde ‘Gaming’ gibi bulutta doğan, yeniliklerini bulutta yapan ve bulutta ölçeklenen sektörler var. Son beş yılda Türkiye’deki gaming startup’larının çıkış (exit) anlaşmalarının değeri 2,5 milyar USD’nin üzerinde gerçekleşti ve ülkemiz 434 gaming stüdyosu ile Bulutta Gaming alanında önemli oyunculardan biri. Daha fazla işletme ve kuruluş buluta geçmeye devam ettikçe, ekonomik faydaların daha da artması bekleniyor.”

Rapor, bulut bilişimin dört temel avantajını da gözler önüne seriyor. Birincisi, iş verimliliğini ve etkinliğini artırıyor, süreçleri kolaylaştırıyor ve daha iyi sonuçlar elde edilmesini sağlıyor. İkincisi, işletmelerin ileri teknolojilerden yararlanmasını sağlayan çok çeşitli hizmetlere erişim sunuyor. Üçüncüsü, iş gücü içinde iş birliğini, mobiliteyi ve çevikliği kolaylaştırarak üretkenliği artırıyor. Dördüncüsü, bulut bilişim, iletilen veri birimi başına karbon emisyonlarını azaltarak çevresel sürdürülebilirliği teşvik ediyor.