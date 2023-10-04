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10 bin 731 TL maaş yatacak! 8 ay boyunca

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10 bin 731 TL maaş yatacak! 8 ay boyunca
Türkiye'de işsizlik ödeneği, İŞKUR (Türkiye İş Kurumu) tarafından yasalara uygun şekilde belirli şartları taşıyan sigortalı işsizlere sunulan önemli bir sosyal yardım programıdır. Bu program, işsiz kalan bireylerin ekonomik güvenliklerini sağlamak için tasarlanmıştır ve başvuruları yine İŞKUR üzerinden gerçekleştirilir.

Türkiye'de işsizlik ödeneği, İŞKUR (Türkiye İş Kurumu) tarafından yasalara uygun şekilde belirli şartları taşıyan sigortalı işsizlere sunulan önemli bir sosyal yardım programıdır. Bu program, işsiz kalan bireylerin ekonomik güvenliklerini sağlamak için tasarlanmıştır ve başvuruları yine İŞKUR üzerinden gerçekleştirilir.

İŞSİZLİK MAAŞI ÖDEMELERİ NE ZAMAN?

İşsizlik ödeneği başvuruları izleyen ayın sonuna kadar sonuçlandırılır.

İşsizlik ödeneği, her ayın beşinde aylık olarak işsizin kendisine ödenir. Ödeme tarihini öne çekmeye Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı yetkilidir.

Sigortalı işsizlere ödemeleri, Kuruma bildirdikleri Banka Hesap numaraları (IBAN) aracılığıyla, hesap numaralarının eksik veya hatalı bildirilmesi durumunda ise en yakın PTTBank aracılığı ile yapılmaktadır.

İŞSİZLİK MAAŞI NE KADAR?

Asgari ücrette yaşanan 2023 Temmuz ara zammı ile birlikte en düşük işsizlik maaşı 5 bin 365 lira, en yükseği 10 bin 731 liraya yükselmiş oldu.

Kaynak:Haber Kaynağı

Ekonomi
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