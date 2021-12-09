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10 Aralık'tan itibaren tarımsal destek ödemesi hesaplara aktarılmaya başlanacak

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 10 Aralık'tan itibaren 486 milyon 79 bin 930 liralık tarımsal destek ödemesinin hesaplara aktarılmaya başlanacağını bildirdi.

10 Aralık'tan itibaren tarımsal destek ödemesi hesaplara aktarılmaya başlanacak

Pakdemirli, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, çiftçilere yapılacak tarımsal destek ödemelerine ilişkin bilgi verdi.

Bakan Pakdemirli, şunları kaydetti:

"10 Aralık'tan itibaren 486 milyon 79 bin 930 liralık tarımsal destek ödemesi hesaplara aktarılmaya başlanacak. Bu ödemelerle birlikte 2021 yılı desteklerinin yüzde 90'ını ödemiş olacağız. Buzağı desteği kapsamında 426 milyon 130 bin lira, malak desteği kapsamında 2 milyon 414 bin lira, küçükbaş soy kütüğü desteği kapsamında 1 milyon 898 bin lira, kırsal kalkınma yatırımlarının desteklenmesi kapsamında 52 milyon 414 bin lira bireysel sulama makine ve ekipman alımlarının desteklenmesi kapsamında 3 milyon 222 bin lira."

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