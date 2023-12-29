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1 Ocak'tan sonra KKM hesabı açılamayacak

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1 Ocak'tan sonra KKM hesabı açılamayacak
1 Ocak 2024'ten itibaren TL dönüşümlü yeni KKM hesabı açılamayacak, mevcut TL dönüşümlü KKM hesapları ise vade sonunda yenilenmeyecek. Döviz dönüşümlü KKM'de yeni hesap açılışları ve vade sonunda yenileme devam edecek.

TCMB'den bankalara gönderilen yazıya göre, 1 Ocak 2024'ten itibaren TL dönüşümlü KKM'de yeni hesap açılamayacak. Vade sonlarında mevcut TL dönüşümlü KKM hesaplarının yenilemesi yapılamayacak.

Döviz dönüşümlü KKM'de ise yeni hesap açılışları ve vade sonunda yenileme devam edecek.

Bankalara giden yazıya göre, 1 Ocak 2024'ten önce açılan ve vadesi henüz gelmemiş TL dönüşümlü kur korumalı hesapların vade sonu ve diğer işlemleri "Mevduat ve Katılma Hesaplarının Kur Artışlarına Karşı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Tarafından Desteklenmesine İlişkin Uygulama Talimatı" hükümleri kapsamında yürütülecek.

"Mevduat ve Katılma Hesaplarının Kur Artışlarına Karşı Desteklenmesine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar" ile söz konusu hesapların açılma süresi 31 Aralık 2023'e kadar uzatılmıştı.

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