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1 milyonu aşkın esnafa 3,5 milyar liralık hibe desteğini yarından itibaren ödeyecek

Ticaret Bakanlığı, esnafa yönelik yarından itibaren 1 milyon 31 bin 877 kişiye 3 milyar 472 milyon 19 bin lira hibe desteği ödemesi yapacak.

1 milyonu aşkın esnafa 3,5 milyar liralık hibe desteğini yarından itibaren ödeyecek

Bakanlıktan yapılan açıklamada, hibe desteği ödemelerine ilişkin bilgi verildi.

Buna göre, "Esnaf Sanatkar ve Gerçek Kişi Tacirlere Koronavirüs Salgını Nedeniyle Verilecek Hibe Desteği Hakkında 20 Mayıs 2021 tarihli ve 3998 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı" gereğince başvuru sıralaması dikkate alınarak 5 bin lira hibe desteği 188 bin 194 kişiye, 3 bin lira hibe desteği 843 bin 683 kişiye ödenecek.

Toplamda 1 milyon 31 bin 877 kişiye 3 milyar 472 milyon 19 bin lira hibe desteği ödemesi yarın itibarıyla hak sahiplerinin banka hesaplarına aktarılmaya başlanacak.

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