Ekmek 10 lira mı olacak? sorusu cevabını arıyor. Milyonlarca vatandaş gelecek zammı bekliyor. Cumhurbaşkanlığı seçimi öncesi gündeme gelen fakat seçim sonrasına kalan ekmeğe zam, ne zaman geleceği merak ediliyor. Ekmek Üreticileri Sendikası Başkanı Cihan Kolivar piyasada 1 TL bozuk para bulmakta zorlandığını belirtirken, bekletilen zammın yansıtılması gerektiğini vurguluyor. Peki ekmeğe zam ne zaman gelecek? İşte detaylar...

SEÇİM BİTTİ ZAM GELİYOR

Piyasada 1 TL başta olmak üzere bozuk para da bulunamadığını anlatan Kolivar, hem bu sorundan kurtulmak hem de ertelenen zammı yapmak için ekmeğin fiyatının 10 TL olabileceğini kaydetti.

Temmuz ayında işçi zamlarının da maliyetleri artıracağını dile getiren Kolivar, fırıncının artık daha fazla beklemek istemediğini kaydetti.

240 gram ekmeğin 6 TL’den satıldığını, 10 TL’ye satılacak ekmeğin de 260 gram olabileceğini aktaran Kolivar, İstanbul’daki fırınların kapasitesinin düştüğünü ifade etti.

İstanbul’un 35 ilçesinde 240 gram ekmeğin 6 TL’den, 200 gram ekmeğin de 5 TL’den satıldığını belirten Kolivar, “Artık gramajda da bir standart olmalı. İlçeden ilçeye mutlaka fiyat farkı getirmemiz gerekiyor. Çünkü her ilçenin kira ve diğer maliyetleri farklı. Hükümet sıfırdan başladı, biz de sıfırdan başlayalım. Maliyetleri düşürelim. Arabaları servisten kaldırmayı da düşünüyoruz. Mahalledeki bakkallara fırınlardan el arabalarıyla götürürsek en az 30 bin TL tasarruf olur. Zincir marketler sanayi tipi ekmek satsın. Bu ekmekleri satmasın. Vatandaş pahalı ekmek yemesin. Ucuz ekmek anca bu şekilde yedirilir” dedi.

Fırıncılar olarak maliyetleri düşürmek istediklerini belirten Kolivar, ruhsatsız fırınların haksız rekabete neden olduğunu ve kayıtlı çalışan fırınların bundan olumsuz etkilendiğini kaydetti.

İLK ZAM O İLDEN GELDİ

Türkiye'de ilk zam haberi Kayseri'den geldi. Buna göre ise şehirde ekmek fiyatı zamlandı. Kayseri Fırıncılar ve Uncular odası ise 4 TL'den satılan 200 gram ekmek fiyatının yüzde 20 zam ile 5 TL'ye yükseltildiğini resmen açıkladı.

OCAK AYINDA ZAM GELMİŞTİ

istanbul'da İTO üyesi fırınların ekmek fiyat tarifelerinin belirlenmesi için İTO’nun İş Programı ve Bütçe Görüşmeleri toplantısında oylama yapıldı.

1 Ocak’tan itibaren uygulamaya alınacak karara göre, İstanbul’da halihazırda 260 gram ekmeği 5 TL’den satan fırıncılar, 200 gram ekmeği 5 TL’den satmış olacak. 1 Ocak’tan sonra 5 liradan satılmaya devam edecek ekmeğin gramajı azalmış olacak.