Ekincik Koyu, muhteşem bir doğaya sahiptir. Yemyeşil ormanlarla çevrili olan koy, turkuaz renkteki denizi ve berrak suyuyla dikkat çeker. Koyun plajı uzun ve geniştir, ince kumlu ve temiz bir yapıya sahiptir.

Ekincik Koyu, sessiz ve sakin bir ortam sunar. Burada denize girebilir, güneşlenebilir ve doğanın tadını çıkarabilirsiniz. Ayrıca koyda bulunan restoranlar ve kafelerde yerel lezzetleri deneyebilirsiniz.

Ekincik Koyu nerede?

Ekincik Koyu, Muğla'nın Ortaca ilçesine bağlı bir sahil beldesidir. Doğal güzelliği ve sakin atmosferiyle ünlü olan Ekincik Koyu, Ege Denizi'nde yer almaktadır.

Koyun beyaz kumlu plajı ve turkuaz renkteki denizi, tatilcilerin ilgisini çeken özelliklerindendir. Plajı geniş ve temizdir, deniz suyu berraktır. Ekincik Koyu'nun plajında güneşlenip denize girebilir, su sporlarıyla vakit geçirebilirsiniz.

Koyun çevresi, doğal güzelliklerle doludur. Koyun arkasında yer alan dağlar, yeşilliklerle kaplıdır ve yürüyüş yapmak veya trekking aktiviteleri için uygun bir ortam sunar. Ayrıca yakın çevrede yer alan Saklıkent Kanyonu gibi doğal turistik yerlere de kolaylıkla ulaşabilirsiniz.

Ekincik Koyuna nasıl gidilir?

Ekincik Koyu'na ulaşmak için çeşitli ulaşım seçenekleri bulunmaktadır. İşte Ekincik Koyu'na nasıl gidileceğiyle ilgili bazı bilgiler:

Hava Yolu

En yakın havalimanı Dalaman Havalimanı'dır. Dalaman Havalimanı'na uçakla ulaştıktan sonra, havalimanından taksi veya araç kiralama hizmetiyle Ekincik Koyu'na transfer yapabilirsiniz. Havalimanı ile Ekincik Koyu arası yaklaşık 25-30 dakika sürmektedir.

Otobüs

Ortaca ilçesine otobüsle ulaştıktan sonra, buradan Ekincik Koyu'na minibüs veya dolmuş seferleri bulunmaktadır. Ortaca Otogarı'ndan Ekincik minibüslerine binebilir veya taksi kullanabilirsiniz. Ortaca'dan Ekincik Koyu'na yaklaşık 30-40 dakika süren bir yolculukla ulaşabilirsiniz.

Özel Araç

Kendi aracınızla seyahat ediyorsanız, Ekincik Koyu'na ulaşım oldukça kolaydır. Muğla iline bağlı Ortaca ilçesine geldikten sonra, Ortaca'dan Ekincik Koyu yönünde ilerleyen D400 karayolunu takip edebilirsiniz. Yaklaşık olarak 25-30 dakikalık bir sürüşle Ekincik Koyu'na ulaşabilirsiniz.

Tur Tekneleri

Dalyan bölgesinden düzenlenen tekne turlarıyla Ekincik Koyu'na da ulaşabilirsiniz. Dalyan'dan kalkan teknelerle Ekincik Koyu'na güzel bir deniz yolculuğu yapabilirsiniz.

Ekincik'te denize girilecek yerler

Ekincik Koyu, güzel plajları ve temiz deniziyle denize girmek için ideal bir yerdir. İşte Ekincik Koyu'nda denize girebileceğiniz bazı yerler:

Ekincik Plajı

Ekincik Koyu'nun ana plajı olan Ekincik Plajı, geniş bir sahil şeridine sahiptir. İnce kumlu ve temiz bir plajdır. Burada denize girerek serinleyebilir, güneşlenip dinlenebilirsiniz.

Akvaryum Koyu

Ekincik Koyu'nun yakınında yer alan Akvaryum Koyu, sakin ve temiz bir deniz sunar. Koyun suyu berraktır ve yüzme için idealdir. Akvaryum Koyu'nda doğal güzelliklerin tadını çıkarabilirsiniz.

Kargıcak Koyu

Ekincik Koyu'nun batısında yer alan Kargıcak Koyu, sessiz ve huzurlu bir plajdır. Çam ormanlarıyla çevrili olan koyda denize girebilir, kumsalda güneşlenebilirsiniz.

Gökbel Plajı

Ekincik Koyu'nun doğusunda bulunan Gökbel Plajı, sakin bir atmosfere sahiptir. Az kalabalık olmasıyla dikkat çeken plajda denize girip keyifli bir gün geçirebilirsiniz.

Sülüngür Gölü

Ekincik Koyu'nun içerisinde yer alan Sülüngür Gölü, doğal güzelliğiyle bilinir. Burada gölde yüzme imkanı bulunmaktadır. Sülüngür Gölü'nün etrafında piknik yapabilir ve doğayla iç içe vakit geçirebilirsiniz.