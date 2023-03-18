9. Eker I Run’da 42K Maratonu birincileri olan Özlem Işık ve Levent Kuva ile 15K Yarışı lideri Ömer Alkanoğlu, organizasyonun ödülü olarak Roma Maratonu’na katılma hakkı kazanmışlardı. Sporcular, başarılı performanslarını Bursa’dan sonra Roma’da da tekrarlamayı hedefleyecek.

Depremden etkilenen öğrenciler için bağış toplanacak

"Eker I Run” birincileri Roma Maratonu’nda Türkiye’yi temsil ederken, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen afetzedeler için de bir yardım kampanyası yapılacak. Eker I Run öncülüğünde yapılacak kampanyada; Atletizm Federasyonu ve Adım Adım destekçiliğinde Türk Eğitim Vakfı'nın (TEV) depremden etkilenen öğrenciler için açtığı Afet Burs Fonu'na koşu severlerden bağış toplanacak.

Her yıl Yardımseverlik Koşusu ile sivil toplum kuruluşlarının sosyal değer yaratan projeleri için bağış toplayan Eker I Run, bu kez de afetzedeler için iyilikleri çoğaltacak.

YENİGÜN HABER MERKEZİ