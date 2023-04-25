Ek Kart Nasıl Çıkartılır?

Ek kart çıkartabilmek için kredi kartı olan kişilerin telefon bankacılığı ya da internet bankacılığını kullanarak veya şubeye giderek başvuruda bulunmaları gerekiyor. Ek kart çıkartılacak olan kişinin ve ana kart sahibinin bilgileri de bu esnada bankayla paylaşılıyor ve bankanın bu bilgileri uygun görmesi halinde de ek kart çıkartma işlemi başlatılır.

Ek Kart Limiti Ne Kadar Olabilir?

Ek kartın limitini, ana kart kullanıcısı arzu ettiği miktarda belirleyebilir. Ancak bu miktar asla ana kredi kartı limitini aşan bir miktar olamaz. Çünkü ek kart için, maksimum olarak ana kredi kartındaki limit kadar bir limit verilebilir. Çıkartılan ek kart ile de asıl kart sahibinin olmasına gerek kalmadan istenilen yerde alışveriş yapabilir.

Ek Kart Ödemesi Nasıl Yapılır?

Ek kartlarda yapılan ödeme şekli, kart çeşidine göre değişiyor. Eğer çıkarılan ek kart, asıl kartla aynı ve limiti dahilinde ise, borçları ve hesap kesim tarihleri de beraber oluyor. Yani ödeme, asıl kartın ödemesiyle beraber yapılıyor. Eğer bu ek kart, kendine ait olan bir son kullanma tarihine ve CVV koduna sahip ise bu kartın ödeme günü ve borcu asıl kartın ödemesinden ayrı bir şekilde hesaplanır. Bu sebeple çıkartacağınız ek kartı bankanızdan ödeme konusunda bilgi alarak çıkartmayı unutmamanız gerekir. Çünkü ne olursa olsun ek kartın sorumluluğu ana kart sahibindedir ve bu yüzden de kartlarınızın ödemelerinin düzenli bir şekilde yapılması çok önemlidir.

Ek Kartın Avantajları Nelerdir?

Ek kart bağlı olduğu ana karta göre sahibine birçok konuda avantaj sağlıyor. Kart sahibine tanınan bu avantajlar ise bankaya göre farklılık gösteriyor. Ek kartın en bilinen yönü yapılan alışverişlerden puan kazandırmasıdır. Birçok banka kazanılan bu puanları ana kartın sahibiyle ortak kullanıma açıyor. Özetle biriken puanları ana kart sahibi de kullanabiliyor.

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