Azeroth'un Savaşçıları, bir zamanlar kimsenin bilmediği, Dragon Isles'ın altındaki Zaralek Mağarası'nda gizli Aberrus'ta, Pullu Komutan Sarkareth'e karşı saldırısına devam ederken; Zaman Çatlakları (10.1.5) 11 Temmuz'da çıktığında Sonsuz Ejderha Kavmi'nin yeni bir tehdidiyle karşılaşacak! Ejderha Kavmi'nin sonraki içerik güncellemesinde bir sürü özellikler var.

YENİ SINIF UZMANLIĞI: Büyüme Uyandırıcısı

Yeni hasara yönelik Uyandırıcı uzmanlığı geldi! Büyüme Uyandırıcıları, savaşta verdikleri hasarla kazandıkları çeşitli güçlendirmeleri kullanarak savaş alanındaki müttefiklerine yardım etmek amacıyla Bronz Ejderha Kavmi güçlerine ve yeni kazanılmış Kara Ejderha Kavmi güçlerini kullanır, bu da Büyüme Uyandırıcısı uzmanlığını WoW'un ilk "destek" uzmanlığı yapar.

YENİ MEGA ZİNDAN: Sonsuzluğun Şafağı

Bronz ejderhaların ezelî düşmanı Sonsuz Ejderha Kavmi, Zaman Sureti Nozdormu'nun Murozond'a dönüşümünü tetikleyerek nihai hedeflerine ulaşmak için çok çaba verdi. Sekiz patron içeren ve yalnızca Mythic zorluğuna sahip özel bu zindan, oyuncuları Sonsuz Ejderha Kavmi'nin başarılı olmasının önüne geçmek için savaşırken ve bir yandan da ilk defa hesaplı Iridikron'la yüzleşirken zamanın ötesine götürecek.

YENİ GÜNLÜK AKTİVİTELER: Zaman Yarıkları ve Whelp Bakım Merkezi

Zaman Yarıkları, oyuncuların alternatif yetişme ekipmanı, binekler, transmog'lar, yoldaşlar ve dahası da dâhil destansı ödüller kazanmak için diğer zaman dilimlerinden işgalci düşmanları savuşturması gereken Thaldraszus'ta ortaya çıkacak.

Whelp Bakım Merkezi oyuncuların Valdrakken'deki yavru whelp bakımevine yardım etmesine imkan tanır. Ejderha biniciliği dâhil çeşitli aktivitelerle farklı whelp'leri yetiştirebilir ve koleksiyonuna eklemek için daha çok yoldaş kazanabilirsin.

YENİ SINIF GENİŞLETME PAKETİ: Şerbazlar

Şerbaz sınıfı; Gece Elfleri, Draenei, Pandaren ve Tauren dâhil olmak üzere tüm Dracthyr dışındaki ırklara açılacak.

SINIF DENGESİ VE AYARLAMASI

Tüm güncellemelerde olduğu gibi yine sınıflar arasında bir denge ve ayarlama turu yapacağız.