Genç Türk bilim adamları yurt dışında yaptıkları çalışmalarda başarıdan başarıya koşuyor. Yurtdıişında bir çok üniversite görev yapan Türk Bilim İnsanlarının bilim tarihine adlarını yazdırdıklarına şahit oluyoruz. Bir başarı öyküsüde Cambridge’den geldi. Cambridge Üniversitesi'nde, Kuantum fiziği üzerine çalışan genç Türk Bilim İnsanı Prof. Dr. Mete Atatüre, Einstein'ın ve diğer Bilim adamlarının ölçülmesi imkansız olarak kabul ettiği " Işık seviyesinin gürültü ölçümünü " başarıyla yaparak adını tarihe yazdırdı.

" Işığı sıkıştırma " denen yöntemle ölçümü uygulayan Prof. Dr. Mete ATATÜRE, bunu yaparken Atom dan tam 100 kat daha küçük bir süper Atom elde etti.

Prof. Dr. Mete Atatüre 1975 Kayseri doğumlu.1992 de Üniversite sınavını ilk 500 de kazandı.

Bilkent Üniversitesi. Fizik bölümünü bitirdi. İngiltere İnstitüte of Physicsde kuantum fiziği üzerine doktora yaptı. Cambridge üniversitesin de çalışmaya başladı. Ünlü fizikçi Stephan Hawking'le aynı Üniversite ve aynı bölümde görev yaptı.

İngiltere'nin en prestijli ödülü Thomas Young ödülü ve madalyası ile ödüllendirildi.

Ölçülemez denen ışık seviyesinin gürültü ölçümünü yaptığı için bu ödül verildi.

YENİGÜN HABER MERKEZİ