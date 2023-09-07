Tahmini Okuma Süresi: dakika

Ege İhracatçı Birlikleri üyeleri 2023 yılının ilk sekiz aylık döneminde 12 milyar 179 milyon dolarlık ihracata imza atarken, son bir yıllık dönemde yüzde 1’lik artışla ihracatını 18 milyar 122 milyon dolardan 18 milyar 289 milyon dolara taşıdı.

Ağustos ayında tarım ürünlerinde ihracatını yüzde 4’lük artışla 552,8 milyon dolardan 575,9 milyon dolara çıkaran EİB üyeleri, ağustos ayında sanayi ürünleri ihracatında 847 milyon dolarlık, madencilik sektöründe ise; 99,7 milyon dolarlık ihracat performansı ortaya koydular.

Demir sektörü zirveyi parselledi

Ege Demir ve Demirdışı Metaller İhracatçıları Birliği ihracatını yüzde 9 artırarak 203 milyon dolardan, 222 milyon dolara yükseltirken, Ege İhracatçı Birlikleri bünyesindeki 12 ihracatçı birliği arasında liderliğini açık ara sürdürdü.

Tekstil sektörü ihracat artış rekortmeni

Ege Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği 2022 yılı ağustos ayında 21 milyon dolar olan ihracatını 2023 yılı ağustos ayında yüzde 89’luk artışla 39,9 milyon dolara çıkararak ağustos ayında EİB bünyesinde ihracat artış rekortmeni oldu. Bu artış Türkiye’deki tekstil krizinden dolayı dünyanın en ucuz pamuğunun ihracatının neticesidir.

Su ürünleri ve hayvansal mamuller zirve ortağı

Su ürünleri sektörünün lokomotif olduğu Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği, ağustos ayında 137,8 milyon dolarlık ihracatı hanesine yazdırdı ve Ege Demir ve Demirdışı Metaller İhracatçıları Birliği’ni takibini sürdürdü.

Moda endüstrisi mevcut döviz kurlarıyla rekabette zorlanıyor

İstihdamın lokomotifi konumundaki, döviz kurlarının mevcut seyrinden en çok olumsuz etkilenen sektörlerin başında gelen moda endüstrisinin temsilcisi Ege Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği 118 milyon dolarlık ihracat performansı ortaya koydu. EHKİB’in 2022 yılı ağustos ayı ihracatı 125 milyon dolardı. EHKİB’in ihracatındaki kayıp yüzde 5,5 olarak kayıtlara geçti.

Yaş meyve sebze ve mamulleri ihracatı 107 milyona ulaştı

Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği ağustos ayında ihracatta başarılı bir grafik ortaya koyarak ihracatını yüzde 8’lik artışla 99 milyon dolardan 106,8 milyon dolara taşıdı. EYMSİB’in son 1 yıllık ihracatı da yüzde 8’lik artışla 1 milyar 317 milyon dolara yükseldi.

Doğal taş ihracatında Türkiye lideri olan Ege Maden İhracatçıları Birliği’nin ihracatı yüzde 9,5 kan kaybı yaşarken, Türkiye’ye kazandırdığı döviz 99,7 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Hindistan’a haşhaş tohumu ihracatında yaşanan tıkanıklık nedeniyle son aylarda ihracat rakamları gerileyen Ege Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği’nin ihracatı ağustos ayında toparlandı. 2022 yılı ağustos ayında 80 milyon dolarlık ihracat performansı ortaya koyan EHBYİB 2022 ağustos ayında yüzde 9’luk ihracat artışıyla 88 milyon dolar döviz geliri elde etti.

Türkiye’nin geleneksel ihracatçı sektörlerinden Ege Tütün İhracatçıları Birliği 79 milyon dolarlık ihracatı hanesine yazdırırdı. Yıllık 1 milyar dolar ihracat hedefine bir adım daha yaklaştı.

Kuru meyve ihracatı yüzde 17 arttı

Kuru kayısı ve çekirdeksiz kuru üzümde yeni sezona giren, kuru incirde yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği ihracatını yüzde 17’lik artışla 58 milyon dolardan 68 milyon dolara taşıdı.

Kağıt, mobilya ve odundışı orman ürünlerini bünyesinde barındıran Ege Mobilya Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği ağustos ayında 66 milyon dolarlık ihracata imza attı.

Dökme ve varilli zeytinyağı ihracatına getirilen ihracat yasağıyla sarsılan Ege Zeytin ve Zeytinyağı İhracatçıları Birliği ağustos ayında ihracat artış hızında kan kaybetse de ihracatını yüzde 43’lük artışla 19,8 milyon dolardan 28,4 milyon dolara getirmeyi başardı.

İhracatta yatay bir seyir izleyen Ege Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği 16,9 milyon dolar ihracatla ağustos ayını geride bıraktı.

Ege Bölgesi ihracatı 2,6 milyar dolar

Ağustos ayında Ege Bölgesi’nin ihracatı 2 milyar 607 milyon dolar olurken, İzmir 1 milyar 431 milyon dolarlık ihracat performansıyla Ege Bölgesi ihracatını domine etmeye devam etti. İzmir’deki iki serbest bölge İzmir’in ihracatına 284 milyon 274 bin dolarlık katkı sağladılar.

Manisa 2022 yılı ağustos ayında 432 milyon dolar olan ihracatını 2023 yılı ağustos ayında yüzde 8,5’luk artışla 470 milyon dolara çıkardı ve Ege Bölgesi illeri arasında ikinci sıradaki yerini sağlamlaştırdı.

2022 yılında bazı aylarda Manisa’yı geçen bir ihracat performansı ortaya koyan Denizli, 2023 yılında aynı performansı gösteremiyor. Denizli’nin ağustos ayında ihracatı 2022 yılının aynı ayına göre yüzde 4,6’lık düşüşle 385 milyon dolardan 367 milyon dolara geriledi.

Muğla ağustos ayında 88 milyon dolarlık ihracatla Denizli’nin ardından yerini alırken, Balıkesir 86 milyon dolarlık, Aydın 74,6 milyon dolarlık ihracat yaptı.

Kütahya 36,5 milyon dolar dövizi Türkiye’ye kazandırırken, Afyon hanesine 31 milyon dolarlık ihracat yazdırdı. Uşak ise; 22 milyon dolarlık ihracat performansı ortaya koydu.