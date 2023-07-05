Kaç yaşında olursanız olun hareket etmeye devam etmek çok önemlidir. Egzersiz vücudunuzu ve beyninizi sağlıklı tutar. Her yaştan insan düzenli olarak egzersiz yapmalıdır. Peki, egzersiz yapmak neden bu kadar önemli? Egzersiz yapmak ne gibi faydalar sağlar? Ne kadar egzersiz yapmalıyız? Tüm bilgiler haberimizde...

Egzersiz yapmak, kemik sağlığından kalp sağlığına kadar pek çok faydası vardır. Bu nedenle düzenli olarak egzersiz yapmak oldukça önemlidir.

Egzersiz Yapmanın Faydaları Nelerdir?

Kemiklerinizi, kaslarınızı ve eklemlerinizi sağlıklı tutar.

-Diyabet, kolon kanseri ve osteoporoz gibi hastalıkların riskini azaltır.

-Kan basıncını düşürür.

-Stresi yönetir ve ruh halinizi iyileştirir.

-Kalp-damar sağlığını korur.

-Dayanıklılık, eklem şişmesi, ağrı ve kas gücü gibi şeylere yardımcı olarak artrit veya diyabet gibi kronik durumları önler.

-Dengenize yardımcı olur, böylece düşme ve kemik kırma olasılığınız azalır.

Ne Kadar Egzersiz Yapmalıyız?

Sağlıklı yetişkinler, her hafta kalbinizi çalıştıran ve kanınızı pompalayan 150 dakikalık aktiviteyi hedeflemelidir. Elbette, bunu spor salonlarında da yapabilirsiniz. Ama tempolu yürüyerek de alabilirsiniz. Haftada en az 2 gün tüm büyük kaslarınızı çalıştıran hareketler yapmak da önemlidir. Ayrıca hareket açıklığınıza yardımcı olmak için haftada 2 veya 3 gün esneklik egzersizleri yapmaya çalışmalısınız.