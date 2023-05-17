Egzamayı önlemenin 10 yolu

Egzamanın, kaşıntı, kızarıklık, kuruluk, kepeklenme, deride kalınlaşma, su dolu kabacıklar ve sulantı şeklinde görülebildiğini belirten Anadolu Sağlık Merkezi Deri Hastalıkları Uzmanı Dr. Kübra Esen Salman, “Günlük hayatta kullanılan ve karşılaşılan çeşitli maddelerin hastalığın nedeni veya alevlendiricisi olabilir. Tahriş edici ve alerjen maddelerle daha sık maruz kalan temizlik, bulaşıkla uğraşan kişiler, fırın işçileri, kuaförler, diş teknisyeni, doktor, hemşire gibi sağlık personelleri, çimento, tuğla, boya, resim, maket, bahçe işi ile uğraşanlarda el egzaması daha sık görülebiliyor. Bu nedenle bu meslekle uğraşanların çalışırken yüzüklerini çıkarmaları tahriş edici maddelerin yüzüklerin altında birikmesini önler” şeklinde konuştu.

Egzamanın başlangıç dönemi belirtilerinin kızarık ve şiş bir zeminde çok sayıda su dolu kabarcıklar ve bunların hızla açılmasıyla sulantı ve kabuklanma olduğuna dikkat çeken Anadolu Sağlık Merkezi Deri Hastalıkları Uzmanı Dr. Kübra Esen Salman, “Sonraki dönemde hafif kızarık bir zeminde çok sayıda kepeklenme ve kabuklanma gözlenirken, kronik yani ilerlemiş dönemde ise deri kalınlaşmış ve üzerinde kepeklenme belirgindir; ayrıca yarıklar, çatlamalar ve kanama gelişebilir. Hastalık nedenine göre de farklı dönemlerde seyredebilir ve her dönemde kaşıntı görülebilir” açıklamasında bulundu.

Egzama tedavisinde kullanılan ilaçlar mutlaka hekime bildirilmeli

Egzama tedavisine başlamadan önce gebelik, emzirme, dahili hastalıklar ve farklı sebeplerden ötürü düzenli olarak kullanılan ilaçlarla ilgili doktorun mutlaka bilgilendirilmesi gerektiğini söyleyen Deri Hastalıkları Uzmanı Dr. Kübra Esen Salman, “Deriye sürülerek uygulanan steroidli kremler kaşıntı ve kızarıklığın giderilmesinde, egzamanın iyileşmesinde yararlıdır. Egzama sulantılı ise doktorunuzun önereceği ilaçlar ile ıslak pansuman uygulaması, deri kalınlığı belirgin ise deri kalınlığını azaltıcı tedaviler gündeme gelebilir” açıklamasında bulundu. Hastalık çok şiddetli ise deri dışında steroidlerin ağız, damar, kas uygulamaları yoluyla da verilebildiğine dikkat çeken Dr. Salman, “Bu tedavilere yanıt alınamıyorsa pimekrolimus, siklosporin, metotreksat, fototerapi gibi diğer tedavi seçenekleri uygulanabilir” dedi.

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