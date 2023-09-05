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Van Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı zabıta ekipleri kent genelindeki umuma açık alanlar ve eğlence mekânlarında denetim yaptı.

Her alanda denetimlerini sürdüren Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı ekipleri, kent genelindeki umama açık alanlar ve eğlence mekânlarında denetim yaptı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri ile birlikte gerçekleştirilen denetimlerde, müzik yayın izin belgesi bulunmayan işletmelere tutanak tutulurken, kapalı ortamda sigara içilmesine müsaade eden ve evrakları eksik olan işletmelere ise cezai işlem uygulandı.

Ses ölçüm cihazlarının da kullanıldığı denetimde işletmelerin, iş yeri açma ve çalıştırma ruhsatı ve işletme kayıt belgeleri kontrol edilerek, işletmelerdeki yiyecek ve içeceklerin son kullanma tarihleri kontrol edildi.

Zabıta Dairesi Başkanlığına bağlı gece denetim ekipleri ve İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen denetimler rutin şekilde devam edecek. VAN (İGFA)