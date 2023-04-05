EĞİTİM, çok geniş

Ve kapsamlı bir konu…

Birkaç MAKALE ile tartışılması,

Hele sorunlarının

Çözüme kavuşturulması

Elbette MÜMKÜN değil…

Yine de kısa bir ÖZET:

İyi öğretebilmek için

Yükü arttırmak değil,

AZALTMAK gerekli(!)

Unutulacak yani

İLERİDE işe yaramayacak

Bilgileri öğretmeyin(!)

MÜZİK, RESİM gibi derslerin

Yeri artık ortaöğretim değil(!)

100.000’de bir rastlanan bir yeteneği,

Bir ressamı yahut bir müzisyeni

Bulmak için, binlerce öğrenciye

EZİYET çektirmeyin(!)

Müzik dersi müfredata konduğunda,

İnsanların hiçbirinin evinde

Müzik dinleme imkanı yoktu…

Şimdi istisnasız her hanede

Bir tane de değil,

En az üç beş adet müzik dinleme

Ve öğrenme cihazı var(!)

Bu basit örneği TEFEKKÜR edin…

*

Çözüm önerilerine ilişkin

Daha detaylı bilgi için

“VASİYET” adlı kitabımızı

İnceleyebilirsiniz…

Bu 7 makale ile

Mini EĞİTİM dizimizin sonuna geldik…

Sabrınıza teşekkürler…

Yorum ve eleştirilere açığız…

Bizim için İLTİFAT olacaktır…

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