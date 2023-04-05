EĞİTİM, çok geniş
Ve kapsamlı bir konu…
Birkaç MAKALE ile tartışılması,
Hele sorunlarının
Çözüme kavuşturulması
Elbette MÜMKÜN değil…
Yine de kısa bir ÖZET:
İyi öğretebilmek için
Yükü arttırmak değil,
AZALTMAK gerekli(!)
Unutulacak yani
İLERİDE işe yaramayacak
Bilgileri öğretmeyin(!)
MÜZİK, RESİM gibi derslerin
Yeri artık ortaöğretim değil(!)
100.000’de bir rastlanan bir yeteneği,
Bir ressamı yahut bir müzisyeni
Bulmak için, binlerce öğrenciye
EZİYET çektirmeyin(!)
Müzik dersi müfredata konduğunda,
İnsanların hiçbirinin evinde
Müzik dinleme imkanı yoktu…
Şimdi istisnasız her hanede
Bir tane de değil,
En az üç beş adet müzik dinleme
Ve öğrenme cihazı var(!)
Bu basit örneği TEFEKKÜR edin…
*
Çözüm önerilerine ilişkin
Daha detaylı bilgi için
“VASİYET” adlı kitabımızı
İnceleyebilirsiniz…
Bu 7 makale ile
Mini EĞİTİM dizimizin sonuna geldik…
Sabrınıza teşekkürler…
Yorum ve eleştirilere açığız…
Bizim için İLTİFAT olacaktır…
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