AZALAN VERİM KANUNU…

İktisatçılar iyi bilir…

Mesela bir fabrikada,

Diğer üretim faktörlerini arttırarak

Üretimi arttırdığınızda,

VERİM önce elbette artar,

Ama sonra AZALIR(!)

Bu, EVRENSEL bir yasadır…

SPORDA da durum benzerdir…

Daha az ANTRENMANIN 

Daha fazla VERİM sağlayabileceğini

Öğrenmek, sporda zihnen 

Olgunlaşmış olmak demektir. 

EĞİTİM alanında da durum farklı değil(!)

Fazla ÖĞRETİCEM diye 

DERS miktarını arttırdıkça,

VERİM de azalıyor:

Yani DAHA AZ öğreniyorlar

Yahut hiç ÖĞRENEMİYORLAR

ÖZAL’ın MİLLİ EĞİTİM BAKANI idi:

(Rahmetli) Avni Akyol…

Eğitim sistemimizi 

Hem de çok iyi anlamış

Bir EĞİTİMCİ idi… 

İyi biliyordu:

ORTA ÖĞRETİMDE 

Sınıf geçmeyi kolaylaştırdı…

Bu suretle sınıfta DESPOTİZM de 

Bir anda tarihe karıştı(!)

DERS yükü azaldı…

Hakiki REFORMUN başladığı 

Dönemdir ONUN dönemi…

Gelmiş geçmiş 

En iyi Milli Eğitim Bakanı idi 

AVNİ AKYOL…

Rahmetle yad ediyorum…

Nur içinde yatsın…

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