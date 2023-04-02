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Seccadeye basmak günah mı?

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En iyi Milli Eğitim Bakanı idi

Dönemdir ONUN dönemi…

Bir anda tarihe karıştı(!)

Bu suretle sınıfta DESPOTİZM de

Bir EĞİTİMCİ idi…

Hem de çok iyi anlamış

Yahut hiç ÖĞRENEMİYORLAR …

Yani DAHA AZ öğreniyorlar

VERİM de azalıyor:

Fazla ÖĞRETİCEM diye

EĞİTİM alanında da durum farklı değil(!)

Olgunlaşmış olmak demektir.

Daha fazla VERİM sağlayabileceğini

Daha az ANTRENMANIN

SPORDA da durum benzerdir…

Bu, EVRENSEL bir yasadır…

Ama sonra AZALIR (!)

Diğer üretim faktörlerini arttırarak

Mesela bir fabrikada,