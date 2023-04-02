AZALAN VERİM KANUNU…
İktisatçılar iyi bilir…
Mesela bir fabrikada,
Diğer üretim faktörlerini arttırarak
Üretimi arttırdığınızda,
VERİM önce elbette artar,
Ama sonra AZALIR(!)
Bu, EVRENSEL bir yasadır…
SPORDA da durum benzerdir…
Daha az ANTRENMANIN
Daha fazla VERİM sağlayabileceğini
Öğrenmek, sporda zihnen
Olgunlaşmış olmak demektir.
EĞİTİM alanında da durum farklı değil(!)
Fazla ÖĞRETİCEM diye
DERS miktarını arttırdıkça,
VERİM de azalıyor:
Yani DAHA AZ öğreniyorlar
Yahut hiç ÖĞRENEMİYORLAR…
ÖZAL’ın MİLLİ EĞİTİM BAKANI idi:
(Rahmetli) Avni Akyol…
Eğitim sistemimizi
Hem de çok iyi anlamış
Bir EĞİTİMCİ idi…
İyi biliyordu:
ORTA ÖĞRETİMDE
Sınıf geçmeyi kolaylaştırdı…
Bu suretle sınıfta DESPOTİZM de
Bir anda tarihe karıştı(!)
DERS yükü azaldı…
Hakiki REFORMUN başladığı
Dönemdir ONUN dönemi…
Gelmiş geçmiş
En iyi Milli Eğitim Bakanı idi
AVNİ AKYOL…
Rahmetle yad ediyorum…
Nur içinde yatsın…
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