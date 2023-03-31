Ben bir ÜSTÜN BÜYÜKÜM(!)
İfade hemen ALERJİ yarattı değil mi?
Ne megalomanca ve hatta
PSİKOPATÇA bir öğünme…
Evet, doğru(!) Haklısın(!)
Peki, aynı şey ÇOCUKLAR için söylenince,
Niye psikopatça olmuyor da;
Bir PAYE, rütbe, iltifat kabul ediliyor?
Çocukluğuma dönüyorum:
Ne zaman bu tür mukayeseler yapılsa,
Omuzlarım düşer, demoralize olur,
Okula gitme isteğimi kaybederdim…
Başarılı bir ÖĞRENCİ sayılmazdım.
Ve ÜSTÜN ÇOCUK ve benzeri deyişler,
Bende de ALERJİ yaratırdı(!)
Hem de ne alerji…
Evet, haklısınız:
Psikopatça bir övünme
Ve NİTELEME…
Bu tür nitelemelerin sebebi,
BAŞARIYI
Tanımlayış şeklimizle ilintili…
Başarı terimi, bugün toplumun
Sadece 1%’ini kapsayabilen
Bir niteleme…
Başarı terimini,
Toplumun sadece küçük bir kesimine
Hitap etmekten çıkartmalı,
Yeni bir TANIMLAMASINI bulmalıyız…
Mütevazı yaşam prensipleri ile
BAŞARILI bir yaşam sürülebileceğini,
Bunun mümkün olduğunu
İnsanlara anlatmalı ve
TELKİN etmeliyiz…
İnsanlar arasında MUKAYESELER
Yaparken daha ÖLÇÜLÜ olmalıyız.
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