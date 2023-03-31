Ben bir ÜSTÜN BÜYÜKÜM(!)

İfade hemen ALERJİ yarattı değil mi?

Ne megalomanca ve hatta

PSİKOPATÇA bir öğünme…

Evet, doğru(!) Haklısın(!)

Peki, aynı şey ÇOCUKLAR için söylenince,

Niye psikopatça olmuyor da;

Bir PAYE, rütbe, iltifat kabul ediliyor?

Çocukluğuma dönüyorum:

Ne zaman bu tür mukayeseler yapılsa,

Omuzlarım düşer, demoralize olur,

Okula gitme isteğimi kaybederdim…

Başarılı bir ÖĞRENCİ sayılmazdım.

Ve ÜSTÜN ÇOCUK ve benzeri deyişler,

Bende de ALERJİ yaratırdı(!)

Hem de ne alerji…

Evet, haklısınız:

Psikopatça bir övünme

Ve NİTELEME…

Bu tür nitelemelerin sebebi,

BAŞARIYI

Tanımlayış şeklimizle ilintili…

Başarı terimi, bugün toplumun

Sadece 1%’ini kapsayabilen

Bir niteleme…

Başarı terimini,

Toplumun sadece küçük bir kesimine

Hitap etmekten çıkartmalı,

Yeni bir TANIMLAMASINI bulmalıyız…

Mütevazı yaşam prensipleri ile

BAŞARILI bir yaşam sürülebileceğini,

Bunun mümkün olduğunu

İnsanlara anlatmalı ve

TELKİN etmeliyiz…

İnsanlar arasında MUKAYESELER

Yaparken daha ÖLÇÜLÜ olmalıyız.

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