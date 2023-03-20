Lütfi Can ÜSTEL
Hani SPORA vakit?
Tiyatroya vakit nerede?
Ya konsere ne zaman gitcem?
Peki, ya sosyal yaşam?
Bütün vaktim okulda geçiyor.
Akşam da DERS çalışmalıyım.
Hafta sonu mu?
Elbette kurstayım.
Ha ayrıca özel ders de almalıyım.
7/24 (ders) çalışmam isteniyor.
Oysa YETİŞKİNLERDEN
İşgörenlerden, emekçilerden
Aynı şey istense
İSYAN çıkmaz mı?
KIYAMET kopmaz mı?
EMEKÇİLERİN tarihi mücadelesi
ÇALIŞMA saatlerinin kısıtlanması
İçin değil miydi?
Dinlenme hakkını elde etmek,
Sömürülmemek için
Büyük SAVAŞ vermediler mi?
TV seyretme, dersini çalış…
Yarın okul var, erken uyu…
Başarısızlığımın sebebi,
Az çalışmam değil,
Gereğinden fazla çalışmam
Ve normal yaşama
Vakit ayıramamam;
İleride işime yaramayacak
Şeylerin müfredata konması,
Bana öğretilmek istenmesi…
Ben bir ÖĞRENCİYİM…
Bir süpermen değil,
SIRADAN bir insanım…
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