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SIRADAN bir insanım…

Bir süpermen değil,

Ben bir ÖĞRENCİYİM …

Bana öğretilmek istenmesi…

Ve normal yaşama

Az çalışmam değil,

Yarın okul var, erken uyu…

Sömürülmemek için

İçin değil miydi?

KIYAMET kopmaz mı?

İSYAN çıkmaz mı?

Aynı şey istense

Oysa YETİŞKİNLERDEN

Ha ayrıca özel ders de almalıyım.

Hafta sonu mu?

Akşam da DERS çalışmalıyım.

Peki, ya sosyal yaşam?

Ya konsere ne zaman gitcem?

Tiyatroya vakit nerede?