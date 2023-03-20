Lütfi Can ÜSTEL

Hani SPORA vakit?

Tiyatroya vakit nerede?

Ya konsere ne zaman gitcem?

Peki, ya sosyal yaşam?

Bütün vaktim okulda geçiyor.

Akşam da DERS çalışmalıyım.

Hafta sonu mu?

Elbette kurstayım.

Ha ayrıca özel ders de almalıyım.

7/24 (ders) çalışmam isteniyor.

Oysa YETİŞKİNLERDEN

İşgörenlerden, emekçilerden

Aynı şey istense

İSYAN çıkmaz mı?

KIYAMET kopmaz mı? 

EMEKÇİLERİN tarihi mücadelesi

ÇALIŞMA saatlerinin kısıtlanması

İçin değil miydi?

Dinlenme hakkını elde etmek,

Sömürülmemek için

Büyük SAVAŞ vermediler mi?

TV seyretme, dersini çalış…

Yarın okul var, erken uyu…

Başarısızlığımın sebebi,

Az çalışmam değil,

Gereğinden fazla çalışmam

Ve normal yaşama 

Vakit ayıramamam; 

İleride işime yaramayacak 

Şeylerin müfredata konması,

Bana öğretilmek istenmesi… 

Ben bir ÖĞRENCİYİM… 

Bir süpermen değil, 

SIRADAN bir insanım… 

www.canustel.com.tr 