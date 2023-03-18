Hep söylenegelir:

“EĞİTİMDE reform şart…”

Lakin yapılan yeniliklerden

Kimse memnun olmaz…

Yıllardır söylem daima aynıdır:

“Eğitimde reform şart…”

Ve kimse de çıkıp

Bu REFORMUN

Nasıl olması gerektiğini söylemez…

EĞİTİM sistemimizin

Başarısız olmasının sebebi,

Öğrencinin yükünün

Haddinden fazla olmasıdır…

Öğrenemiyorlar ve öğrenemedik,

Çünkü YÜK haddinden fazla ağır.

Hakiki başarı için

Yükün AZALTILMASI şart(!)

OKULDA geçen süre,

Ve ayrıca DERS sayıları

Kesinlikle azaltılmalı…

İleride bireyin işine yaramayacak

Yani kesinlikle UNUTULACAK

Olan bilgiler de müfredata

Konmamalı, çıkartılmalı…

Ortaokul ve lisede,

İleride unutulmayacak,

Yani tüm hayat boyu

İşe yarayacak şeyler öğretilmeli…

MATEMATİK, TÜRKÇE, YABANCI DİL

Dışındaki derslerin çoğu,

Müfredattan çıkartılmalı…

Diğerleri UZMANLIK konularıdır ve

Öğrenilme yeri de

ÜNİVERSİTE olmalıdır…

İleride işe yarayacak bilgiler,

Unutulmayacak ve

Çok daha kolay ve başarıyla

Öğrenilecektir…

“VASİYET” adlı kitabımda

Tartıştım…

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