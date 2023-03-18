Hep söylenegelir:
“EĞİTİMDE reform şart…”
Lakin yapılan yeniliklerden
Kimse memnun olmaz…
Yıllardır söylem daima aynıdır:
“Eğitimde reform şart…”
Ve kimse de çıkıp
Bu REFORMUN
Nasıl olması gerektiğini söylemez…
EĞİTİM sistemimizin
Başarısız olmasının sebebi,
Öğrencinin yükünün
Haddinden fazla olmasıdır…
Öğrenemiyorlar ve öğrenemedik,
Çünkü YÜK haddinden fazla ağır.
Hakiki başarı için
Yükün AZALTILMASI şart(!)
OKULDA geçen süre,
Ve ayrıca DERS sayıları
Kesinlikle azaltılmalı…
İleride bireyin işine yaramayacak
Yani kesinlikle UNUTULACAK
Olan bilgiler de müfredata
Konmamalı, çıkartılmalı…
Ortaokul ve lisede,
İleride unutulmayacak,
Yani tüm hayat boyu
İşe yarayacak şeyler öğretilmeli…
MATEMATİK, TÜRKÇE, YABANCI DİL
Dışındaki derslerin çoğu,
Müfredattan çıkartılmalı…
Diğerleri UZMANLIK konularıdır ve
Öğrenilme yeri de
ÜNİVERSİTE olmalıdır…
İleride işe yarayacak bilgiler,
Unutulmayacak ve
Çok daha kolay ve başarıyla
Öğrenilecektir…
“VASİYET” adlı kitabımda
Tartıştım…
www.canustel.com.tr