İletişim: Öğrencilerin etkili ve açık bir şekilde düşüncelerini, bilgilerini ve fikirlerini sözlü, yazılı ve görsel ortamlarda paylaşabilme yeteneğidir. İletişim becerilerini geliştirmek için sınıf içinde sunumlar, grup projeleri ve tartışmalar düzenlenebilir. Sabancı Vakfı Hatay’da Planladığı 3 Okuldan İlkinin Açılışını Gerçekleştirdi

İşbirliği: Öğrencilerin başkalarıyla ortak hedeflere ulaşmak için bir arada çalışabilme, farklı fikirlere saygı gösterme ve uyum sağlama becerisidir. İşbirliğini teşvik etmek için grup projeleri, takım çalışması ve peer-to-peer öğrenme aktiviteleri düzenlenebilir.

Eleştirel düşünme: Öğrencilerin bilgi ve fikirleri analiz edebilme, değerlendirebilme ve mantıklı sonuçlara ulaşabilme yeteneğidir. Eleştirel düşünme becerilerini geliştirmek için problem çözme, karar verme ve analitik düşünme aktiviteleri uygulanabilir.