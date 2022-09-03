Yurtlar ücretsiz tahsis edilince yaklaşık 10 bin gencin tercihi Antalya oldu
Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) yurtlarında ücretsiz konaklama imkanından yararlanan gençlerden yaklaşık 10 bini, yaz tatilinin bir bölümünü geçirmek için doğası, denizi, ören yeri ve müzeleriyle çekim merkezi olan Antalya'yı tercih etti.
EĞİTİM 03.09.2022, 21:46
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 27 Haziran'da yaptığı açıklamanın ardından, Bakanlığın yaz tatilinde gençlere 81 ilde seçilen GSB yurtlarında ücretsiz konaklama imkanı sunmasıyla Antalya, Türkiye'nin neredeyse her ilindeki gençlerden büyük ilgi gördü.
GSB yurt girişlerinde karşılanarak yaklaşık yarım saatte kayıtları yapılan gençler, daha sonra farklı bölgelerinden gelen akranlarıyla tanışma imkanı buldular.
Antalya'nın tarihi bölgelerini, kültürel mekanlarını gezen gençler, dünyaca ünlü sahillerde denize girerek serinledi.
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